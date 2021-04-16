عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب مقتل شقيقها

القاهرة كابول الحلقة 4 .. زوجة طارق لطفي تطلب الطلاق والعودة لبلدها

مسلسل القاهرة كابول
مسلسل القاهرة كابول

شهدت الحلقة الرابعة  من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث، منها موافقة والد منال - نبيل الحلفاوى - على مقابلة زميلها فى العمل .

إما الضابط عادل - خالد الصاوى ، فقد بدا التحقيق مع طارق كساب - فتحى عبد الوهاب - فيما يخص وفاة صديقه المخرج .

كما أخبر رمزى - طارق لطفى - زوجتة الاولى أم عبد الله بوفاة شقيقها ، مما جعلها تتهمه بالتسبب فى قتله ، وطلبت من الطلاق والعودة الى بلدها برفقة ابنها .

أبطال مسلسل القاهرة كابول

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

 

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة كابول

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذى سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

 

كواليس مسلسل القاهرة كابول 

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.

 

 

مسلسل القاهرة كابول مسلسل القاهرة كابول الحلقة 4 طارق لطفي خالد الصاوي فتحى عبد فتحي عبد الوهاب حنان مطاوع

ترشيحاتنا

لماذا فرض الله الصيام في رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك للوعيد الشديد

وجبة متكاملة لـ السحور في رمضان.. أطعمة مختلفة

صممها بيده لتحمل نعشه|هذه سيارة الـ لاند روفر المجهزة لتشييع الأمير فيليب..صور

هطول الأمطار على المصلين بـ المسجد الحرام في صلاة التراويح.. شاهد

هذا الشبل من ذاك الأسد|محمد أحمد ماهر يغير مجرى أحداث مسلسل "موسى"..شاهد

خيم رمضانية ورسومات.. أنطواني صاحب الـ 7 سنوات: صنعت هدايا مميزة لأصدقائي المسلمين.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيمان البحر درويش: لو غنيت تتر مسلسل البرنس هيكون وصمة عار في جبيني

مواصفات بي إم دبليو BMW I4 الكهربائية الجديدة.. صور

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

سيدة تقطع العضو الذكري لزوجها وشاب يقتل والده.. جرائم شياطين الإنس تزلزل رمضان

إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الزراعي

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

في الركعة الثانية| وفاة شاب في صلاة التراويح بالخصوص.. مشاعر حزن يرويها الأهل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ