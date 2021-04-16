القاهرة كابول الحلقة 4 .. زوجة طارق لطفي تطلب الطلاق والعودة لبلدها

بسبب مقتل شقيقها

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث، منها موافقة والد منال - نبيل الحلفاوى - على مقابلة زميلها فى العمل .

إما الضابط عادل - خالد الصاوى ، فقد بدا التحقيق مع طارق كساب - فتحى عبد الوهاب - فيما يخص وفاة صديقه المخرج .

كما أخبر رمزى - طارق لطفى - زوجتة الاولى أم عبد الله بوفاة شقيقها ، مما جعلها تتهمه بالتسبب فى قتله ، وطلبت من الطلاق والعودة الى بلدها برفقة ابنها .

أبطال مسلسل القاهرة كابول



يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة كابول

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذى سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.