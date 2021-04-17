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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 4.. أحمد عز يحاول اختراق تنظيم القاعدة

مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية،  رابع حلقات مسلسل هجمة مرتدة، للفنان أحمد عز، والفنانة هند صبري، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.

 

ملخص احداث الحلقة الرابعة لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت أحداث الحلقة الرابعة لمسلسل هجمة مرتدة، بذهاب سيف العربي (احمد عز) إلى أحد المستشفيات في العراق، لإسعافه من الإصابة في انفجار بغداد، في الوقت الذي يقرر فيه الضابط رفعت (هشام سليم) وقوف جهاز المخابرات المصرية مع أهالي ضحايا الإنفجار الذين يعملون مع الجهاز دون علم أهلهم. 
وتذهب دينا أبو زيد (هند صبري) لمقابلة ضابط المخابرات المصري، وتخبره بأن جبران الصهيوني، طلب منها معلومات عن الشباب العربي المترددين على المركز الإسلامي الثقافي، لاسيما المصريين، وتخبره بأنها رفضت ذلك لأنها خارج عملها المتفق عليه في المنظمة. 
ترسل المخابرات المصرية ممرض مصري إلى سيف، لإخباره بضرورة الخروج من المستشفى سريعًا حتى لا تثار الشكوك حوله بأنه من إرهابيين العراق، ويتم وضعه تحت المراقبة، ويقرر سيف دخول مشرحة المستشفى لوداع أصدقائه الذين راحوا ضحية انفجار بغداد عام 2007. 


يذهب الضابط رفعت، إلى الأستاذ عبد المنعم (صلاح عبدالله)، ويطمأنه على حياة ابنه سيف العربي، وأنه لم يصبه مكروه من انفجار بغداد، في الوقت الذي تتذكر فيه دينا أبو زيد، علاقتها مع سيف، ودخولهم السينما في عام 2004. 
يتواصل سيف العربي، مع والده ويطمأنه، ويرسل له رسالة خفية إلى جهاز المخابرات المصري يبلغه في بقاءه ببغداد حتى يلعم شخصية أبو لؤي المصري، الذي غير تنظيم القاعدة في العراق، وتسبب في وفاة «أسامة» عميل مصر داخل التنظيم. 
وتختتم أحداث الحلقة الرابعة لمسلسل هجمة مرتدة، بذهاب سيف العربي إلى منزل أسامة في بغداد، ويبحث عن أي أشياء تدله على قيادات تنيم القاعدة الجديدة، فيصادف شخص أخر، يسأله عن هويته، وتختتم الأحداث.

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

وتعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً. 
ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرا.
وتعرض قناة ابو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشر ظهرا، والعاشرة مساءا، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة artحكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساءا، والإعادة في تمام الخامسة فجرا، والواحدة ظهرا، كما تعرضه قناة  artحكايات 2، في تمام الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.ج شركة سكيرمو ميديا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل " هجمة مرتدة"  أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص احداث مسلسل هجمة مرتدة
المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

وتعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً. 
ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرا.
وتعرض قناة ابو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشر ظهرا، والعاشرة مساءا، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة artحكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساءا، والإعادة في تمام الخامسة فجرا، والواحدة ظهرا، كما تعرضه قناة  artحكايات 2، في تمام الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.ج شركة سكيرمو ميديا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل " هجمة مرتدة"  أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص احداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

 

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