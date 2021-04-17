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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاختيار 2 |مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة عن شخصية الشهيد محمد مبروك

مسلسل الأختيار
مسلسل الأختيار

أثنى الإعلامي مصطفي بكرى على مسلسل الاختيار2 ، موضحا أنه يجسد بطولات مصريين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن.


وأشار بكري، خلال تقديمه حلقة الليلة من برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية صدى البلد»، ان مخرج العمل استطاع خلال 3 حلقات فقط من المسلسل ان يعيد إلى الأذهان الصراع بين الحق والباطل، ومحاولات الإرهابيين والخونة في هدم استقرار الوطن؛ منوها أن المسلسل جسد بطولة الشهيد المقدم محمد مبروك.


وأكد بكري، أن مبروك استطاع أن يحصل على مكالمات بين محمد مرسي وعدد من القيادات الإخوانية وعلى اثرها تم وضعهم في السجن في قضية التخابر الشهيرة؛ مشيرا إلى أنه كان يؤدي عمله بإخلاص شديد.

محمد مبروك الذي يجسد شخصيته إياد نصار، ضابط في الامن الوطني ومكلف بمسؤولية إدارة ملف العناصر الإرهابية وتمكن خلال عمله من إحباط مخططات جماعة الاخوان الإرهابية وشارك في القبض على قياداتهم، إلى ان تم اغتياله في 18 نوفمبر 2013 في مدينة نصر بـ 12 رصاصة غادرة من جماعات إرهابيه، أثناء مروره بالسيارة التي يستقلها بشارع نجاتى في مدينة نصر، حيث أطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه، ليرحل تاركا 3 أطفال وهم زينة ومايا وزياد.

ارتبط اسم الشهيد «مبروك» بالعديد من الأحداث المهمة التي وقعت داخل البلاد فهو الذي سطر محضر تحرياته المؤرخ في 9 يناير 2011، حول اجتماع قيادات الإخوان للتنسيق لأحداث العنف التي وقعت بعد أحداث ثورة 25 يناير والتى خدع بها الكثيرون من أبناء الوطن المحبين لوطنهم.

مبروك تولى ملف جماعة الإخوان قبل ثورة يناير وحينما تولي الإخوان الحكم قرروا نقله إلى 6 أكتوبر حتى يبعدوه عن جهاز أمن الدولة، لأنه كان قويا في عمله جدا ولكنه في يوم 30 يونيو وهو يوم عزل مرسى صدر له قرار من وزير الداخلية بعودته إلى الجهاز بمدينة نصر.

 

مسلسل الاختيار2 الشهيد المقدم محمد مبروك حقائق واسرار صدى البلد اياد نصار

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