فض رابعة من الاختيار 2 يشعل السوشيال ميديا ودينا الشربيني تتألق في قصر النيل.. أبرز أحداث الحلقة 5 لمسلسلات رمضان

ملخص الأحداث

يستعرض موقع صدى البلد في الأسطر التالية ملخص الحلقة 5 من مسلسلات رمضان.



بنت السلطان الحلقة 5

تورطت عزة القباري التي تقوم بدورها روجينا بطلة مسلسل بنت السلطان في قضية جديدة بعد عودتها إلى الإسكندرية في الحلقة 5، بعدما تمكنت من الهرب من ماضي شبيهتها منار في القاهرة.

بعدما قفزت عزة في النيل هربا من أهل زوج منار المقتول، أنقذها صياد وطلبت منه مساعدتها للعودة إلى الإسكندرية هربا من أزمات منار في القاهرة، معتقدة أن لديها أموالا تخلصها من مشكلتها مع المعلم حمو الذي يقوم بدوره باسم سمرة.

عادت عزة إلى الإسكندرية لتفاجأ بأن حمو يقيم عزاء لها معتقدا أنها هي من رمت نفسها أمام القطار في الحلقة الأولى، وقرر استغلال سيدة أخرى لإقناع المأذون بتزويجه منها لشدة حبه لها ورغبته في ارتباط اسمها باسمه حتى بعد وفاتها.

قابلت عزة ميدو خطيبها السابق الذي يقوم بدوره حسن أبو الروس، ويفاجأ بأنها على قيد الحياة، ويخبرها أن الشرطة تبحث عنها في قضية المخدرات التي لفقتها لها زوجة حمو لإبعادها عن زوجها.

يبحث شقيق منار وحبيبها أحمد مجدي عن عزة معتقدين أنها صاحبة الشخصية المنتحرة، وتظل البطلة في حيرة من أمرها حول مستقبلها في ظل كل هذه المشكلات.



ضل راجل الحلقة 5

اقترب كابتن جلال من معرفة حقيقة ما حدث مع ابنته شهد في الحلقة 5 من مسلسل ضل راجل، بعد مرور أيام على دخولها المستشفى نتيجة محاولة إجهاض فاشلة.

تفيق شهد من الغيبوبة لكنها دخلت في صدمة نفسية أفقدتها النطق نتيجة ما حدث معها، قررت الطبية ملك عرضها على أخصائي نفسي لعلاجها.

علم كابتن جلال من صديقة شهد جزءا مما حدث ليلة الوقعة، حيث أخبرته أن ابنته تحركت من مكان الحفل الذي أوصلها إليها بالتاكسي الخاص به، وذهبت إليها في حفل آخر وكان معها شخص لم تفصح عن هويته.

التقطت شهد الصور مع صديقتها، وتحركت مع الشخص المجهول، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

أبلغ كابتن جلال عمه بحقيقة ما حدث مع شهد، ونصحه بإخفاء الخبر وعدم إبلاغ والدتها، واصطحابها إلى مستشفى آخر لإجراء عملية إجهاض لـ"لم الفضيحة"، دون شوشرة.

في الوقت نفسه كشفت الأحداث تعرض الطبيبة ملك لإجهاض نتيجة اعتداء زوجها بالضرب عليها، ودخولها المستشفى من قبل في حالة نزيف شديدة، لذا فاتضح أن تعاطفها مع حالة شهد نتيجة ذاكرة شخصية، وحاولت إقناع كابتن جلال بضرورة الإبلاغ عما حدث مع ابنته.

في نهاية الحلقة تعرض كابتن جلال لمطاردة، وظهر له شاب يبدو أنه على علاقة بما حدث لشهد دون توضيح في الأحداث.

ملوك الجدعنة الحلقة 5

اشتدت الأزمات على سرية وسفينة في الحلقة 5 من مسلسل ملوك الجدعنة، بعد إلقاء القبض عليهما وترحيلهما من النيابة إلى السجن بتهمة محاولة قتل عم حكم وسرقة محله.

انتهت الحلقة 4 من ملوك الجدعنة باكتشاف سرية وسفينة طعن عم حكم وسرقة شنطة الألماس التي كانت بحوزتهما ويحتفظان بها في محله، ثم هجوم الشرطة في نفس الوقت والقبض عليهما متلبسين.

تشاجرت نجلاء شقيقة سفينة مع زوجها بعد بيعه لأثاث شقتهما، ليعتدى بالضرب عليها وطردها من منزلها هي وابنتها بعدما علم بسجن شقيقها، وألقى ملابسها في الشارع.

تعرضت والدة سرية لأزمة قلبية بعد سماع خبر سجن ابنها وصديقه، وحاولت نجلاء وفاتن توفر المال من أجل العلاج والبحث عن محامي لسرية وسفينة للوقوف بجانبهما في أزمتهما.

كشفت الأحداث أن عنتر بلطجي الحارة هو السر خلف إطلاق سراح زاهي العتال وتهريبه من قبضة سرية وسفينة، واتفقا سويا على العمل معا لإغراقهما في المزيد من المشكلات، من بينها تقديم عنتر وصلات أمانة باسمهما أمام النيابة.

مسلسل المداح

شهد مسلسل المداح الحلقة الخامسة تطورا جديدا في الأحداث حيث يحاول صابر " حمادة هلال" أن ينقذ شقيقه "خالد سرحان" بعد اتهامه في قضية حيازة المخدرات مما دفعه إلى تهديد عز " محمد عز" الذى كان سببا رئيسيا في اتهام شقيقه ليخرجه من القضية.

ويواجه صابر، أزمة جديدة حيث رغب أحد رجال الأعمال في مقابلته والاستفادة منه مقابل خروج شقيقه من القضية وفي نفس الوقت يعاني صابر من تأنيب ضميره بعد أن قتل غالب "جمال عبد الناصر" والد حبيبته "نسرين طافش" خاصة بعد أن قررت تحرير محضر رسمى لفقدان والدها.

وينتهي مسلسل المداح الحلقة الخامسة بالقبض على الشيخ سلام "أحمد بدير" لاتهامه لاختفاء غالب بناء على المشادة التي جمعت بينهما قبل اختفائه تشهدها أهل البلد.

مسلسل ولاد ناس

شهد مسلسل ولاد ناس الحلقة الخامسة انهيارا تاما لإيمان " رانيا فريد شوقي " وذلك بسبب ما تعرض له ابنها من حادث أليم في أتوبيس المدرسة كما أنها تبكي بشدة بعد إعلان المستشفى عن وفاة أحد الطلاب.

كما شهد مسلسل ولاد ناس الحلقة الخامسة محاولة إدارة المدرسة التماسك والدفاع عن سمعة المدرسة التي أصبحت متهمة بالإهمال في حق الطلاب.

ظهر الفنان ماجد الكدواني كضيف شرف في الحلقة الرابعة من مسلسل "ولاد ناس"، وكان العمل قد قدم حالة إستثنائية خاصة نسجها داخل كل بيت مصري فور بدء عرضه عبر عدد من القنوات الفضائية ضمن السباق الدرامي الرمضاني.

مسلسل لحم غزال

وشهدت الحلقة الخامسة، عددا من الأحداث المثيرة، بدأت باعتراف غزال “غادة عبد الرازق” لسيد جلالة بقتا ابو نعسة “حمدى المرغنى”

وأخبرها “سيد جلالة” أن أبو نعسة يكون ابنه، وتعرضت “غزال” غادة عبد الرازق للاغتصاب على يد “سيد جلالة”

ووقعت “شوق” مى سليم فى حب “سعيد" محمد شاهين، يعرض مسلسل "لحم غزال" في تمام الساعة ٨ مساءً على قناة Mbc مصر.

مسلسل نجيب زاهي زركش

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل نجيب زاهي زركش، بغضب من يحيي الفخراني بسبب موضوع أولاده، وطلب من محمد محمود ألا يفتح له تلك الكذبة مرة أخرى وإلا سيطرده.

ولكن على الجانب الآخر رفض محمد محمود أن يترك الأمر هكذا، وقام بمراقبة الأولاد الثلاثة، وحرص نجيب أن يحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقته، وتفاجأ بالثلاثة أولاد يأتون إلي عيد الميلاد بتدبير من (طريف) الذي يجسده محمد محمود.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.



وقال الكاتب عبد الرحيم كمال لـ "صدى البلد" أن نجيب زاهي زركش خلطة اجتماعية جديدة، بها كثير من الكوميديا، مؤكدا أنها لم تقدم من قبل، ولا تشبه أى عمل قدمه "الفخراني" من قبل، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، لأن القصة خارجة من روحه.



الأبطال

المسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي وإسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر وإخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

مسلسل حرب أهلية

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حرب أهلية بصدمة "مريم" يسرا بعدما اكتشفت نصب "يوسف" باسل الخياط عليها من خلال نقل ملكية مستشفيتها له .

بينما قامت تمارا" جميلة عوض بتخريب فرح أعز صديقتها من خلال بث فيديو مخل لها أثناء الفرح.



واستمرت المشاجرة بين يوسف "باسل خياط" وزوجته فريدة "أروى جودة" بعد معرفتها بزواجه من مريم (يسرا) ووضح لها أسباب الزواج تعاطفا لحالتها النفسية وأوضاعها العائلية غير المستقرة.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

مسلسل لعبة نيوتن

أذيعت الحلقة الخامسة من مسلسل “لعبة نيوتن”، الذي تعود من خلاله الفنانة منى زكي إلى الدراما التليفزيونية، بعد غياب سنوات.

وجاءت أحداث الحلقة مشوقة؛ بعد أن قامت هنا - منى زكى - بالذهاب إلى قسم الشرطة وهناك تعرفت على المحامى مؤنس - محمد فراج - ، والذى قام بنقلها إلى المستشفى بعدما فقدت الوعي، وهناك أكدوا لها أنها حامل فى ولد، كما عرض عليها مساعدتها فى إيجاد عمل، أما حازم - محمد ممدوح - فهرب بعد قتله مساعد رجل الأعمال - سيد رجب - وتشاجر مع والده بعد علمه بسفر زوجته إلى أمريكا خلال فترة حملها.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

كواليس مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.



مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن

يتولى مسئولية إخراج وتأليف مسلسل لعبة نيوتن، تامر محسن، والذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل

مسلسل قصر النيل

أذيعت الحلقة الخامسة من مسلسل قصر النيل والذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني والفنانة ريهام عبد الغفور ، وقد حملت اسم “ ذات الاصابع الذهبية ” .

وحملت الحلقة العديد من المفاجآت حيث تم الكشف عن ان السم الذى تم قتل منصور السيوفى به - صبرى فواز - تم دسه فى فنجان القهوه ، كما استرجعت كامليا - دينا الشربينى - ذكرياتها حيث كشفت انها تزوجت من رجل أجنبى قبل منصور السيوفى ، وانفصل عنها .

واختتمت الحلقة باكتشاف الشرطة ان السم الذى قتل به منصور داخل دولاب زوجته كامليا .

وتشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل قصر النيل مع كل من ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ودينا الشربيني ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.

وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة نعيش مراحل حل لغزها.

مسلسل نسل الاغراب

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، بمعرفة غفران "أمير كرارة" خبر مقابلة زوجته جليلة "مى عمر" لعدوه وزوجها الأول عساف "أحمد السقا"، ليعود إلى المنزل منفعلاً ويصفعها على وجهها أكثر من مرة، وتحاول أن تكذب عليه ولكنه يضغط عليها حتى تعترف بأنها لا تعرف لماذا ذهبت إلى مقابلته؟ ويظل يضربها.

وشهدت الحلقة ذهاب فردوس عبد الحميد إلى عساف "أحمد السقا" في منزله، وتحاول معه أن تصل لحل ينهى الصدام بينه وبين غفران "أمير كرارة"، ولكن عساف يظل على موقفه بأنه يريد عودة زوجته جليلة "مى عمر" وابنه حمزة "أحمد مالك"، وأنه لن يعيد والدة غفران إليه إلا بعد تنفيذ ما يريد.

يرفض عساف مسامحة أخيه دميرى، ويعلم منه أن أخته عزيزة "منة فضالى" مريضة بالقلب ، وبعد ذلك يطلب من دميرى مغادرة المكان وأنه لن يسامحه، بينما تترك جليلة منزلها وتذهب الى منزله أخيها العمدة حسيب "ادوارد" بعد شعورها بالضيق ورغبتها في الراحة بعد أزمتها مع غفران.

وانتهت الحلقة بمفاجاه وهي قدوم شخص اخبره انه ان والده امير كرارة " غفران " لا تزال على قيد الحياة وتختبأ عندهم .

مسلسل ضد الكسر

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل " ضد الكسر " بقيام هشام اسماعيل رئيس المباحث بمعرفة مكان موبايل سلمي " نيللي كريم " .

وبالفعل تنتقل قوة إلى مكان الموبايل لتجده برفقه احدي تجار المحمول ؛ والذي بدوره تم القبض عليه ومتابعه كاميرات المحل لمعرفه من الذي قام لبيع الموبايل له .

ومن خلال الكاميرات يتعرف رئيس المباحث على من سرق الموبايل ويقوم بالقبض علي صاحب المحل .

يعترف بعد ذلك صاحب المحل على انه من أتفق مع شخص يدعى ايهاب وخطكوا لسرقة الفيلا وهو من سرق شريط الكاميرات وبدله بشريط اخر .

ابطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.



برومو مسلسل ضد الكسر

وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم خلال برومو المسلسل، وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.



أغنية ضد الكسر

تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.



قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

-cbc

– قناة دبي

– ألفا مسلسلات



مسلسل اللي مالوش كبير

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بمعرفة غزل "ياسمين عبد العزيز" أن زوجها عابد تيمور "خالد الصاوى" اتفق مع الخديوى "أحمد العوضى" على قتلها في فيلا السخنة، وقال لها: "اللي بيحصل ده نمرة وبتتعمل علينا وعابد اتفق بعد ما اقتلك اخد 20 مليون جنيه"، ثم ينزل عابد من على السلالم ويقول لهما: "مش نمرة ده درس صغير؛ لأن مينفعش كائنات زيك يخدشونى بس سيف الخديوى طلع حنين"، ليرد عليه سيف: "أنا ميتلعبش بيا أنا عاوز فلوسى".

وخلال الأحداث تهرب غزل مع الخديوى إلى العزبة ليحميها من بطش عابد، ويقول لها "الخديوى": عابد مش هيسكت وممكن يلبسك قضية لتقول له غزل عاوزه اطلق ومش عاوزه حاجة منه أنا عاوزه حريتى ومش عاوزه فلوس منه"، وتحكى غزل مع الخديوى عن أهلها.

ويتفق عابد "خالد الصاوى" مع رفعت "خالد سرحان"؛ لأنه يكره الخديوى "أحمد العوضى"، ويقول له: "الخديوى واخد مزرعة وموقف عليها حراسة، وواخد حاجه ملكى عاوز أرجعها".

ابطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.



القاهرة كابول

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل القاهرة كابول عدد من الأحداث ومنها ذهاب أحمد - نور محمود - لزيارة حسن - نبيل الحلفاوى - فى المنزل حيث دارت بينهم عدد من المناقشات حول المؤامرات التى تحاك ضد البلد ، فأجى ابنته منال - حنان مطاوع - بطلبها للزواج ، إلا انه وافقت بشكل مبدئي حتى يتم التعارف بينهم .

أما طارق كساب - فتحى عبد الوهاب - فقد بدأ فى الاستعداد لإجراء حوار تليفزيونى مع رمزى - طارق لطفى - زعيم الجماعة الارهابية - تنظيم القاعدة .

أبطال مسلسل القاهرة كابول

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة كابول

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذى سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

كواليس مسلسل القاهرة كابول

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.



بين السما والأرض

انطلقت الحلقة الخامسة من مسلسل بين السماء والأرض، بإغماء الفنانة سوسن بدر داخل الاسانسير، وسرعان ما افاقوها، وبعدها عادت الكاميرا فلاش باك لحياة الابطال، وظهر عمر كمال وهو يغني احد المهرجانات في حضور محمود الليثي، محمد ثروت يهدد عمرو صالح بسكين



القصة

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا

الابطال

مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.



النمر الحلقة 5

انطلقت خامس حلقات مسلسل النمر للفنان محمد إمام والذى يذاع على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا، وهذه بعض الأحداث المثيرة نستعرضها فى السطور التالية.

علمت "ملك" هنا الزاهد خيانة خطيبها "حسن الحلق" خالد انور لها وزواجه من صديقتها "فريدة الحاوى " ولاء الشريف.

وفسخت "ملك" هنا الزاهد خطبتها من "حسن الحلق" خالد انور،وذهبت "ملك" هنا الزاهد الى والدها الشيمى "محمد رياض" وطلبت منه ألا يتعامل مع عنتر الحلق " بيومى فؤاد " مرة أخرى .

ويذهب "نوح" الى "لوكس" و"الحمبولى" ويتصالحوا، وينقذ "نوح" محمد إمام "عنتر الحلق" من الموت بعد تعرضه لأزمة قلبية.