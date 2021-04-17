ضل راجل الحلقة 5.. كابتن جلال يقترب من مرتكب حادث ابنته

اقترب كابتن جلال من معرفة حقيقة ما حدث مع ابنته شهد في الحلقة 5 من مسلسل ضل راجل ، بعد مرور أيام على دخولها المستشفى نتيجة محاولة إجهاض فاشلة.

أحداث الحلقة 5 من ضل راجل

فاقت شهد من الغيبوبة لكنها دخلت في صدمة نفسية أفقدتها النطق نتيجة ما حدث معها، قررت الطبية ملك عرضها على أخصائي نفسي لعلاجها.

علم كابتن جلال من صديقة شهد جزء مما حدث ليلة الوقعة، حيث أخبرته أن ابنته تحركت من مكان الحفل الذي أوصلها إليها بالتاكسي الخاص به، وذهبت إليها في حفل آخر وكان معها شخص لم تفصح عن هويته.

التقطت شهد الصور مع صديقتها، وتحركت مع الشخص المجهول، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

أبلغ كابتن جلال عمه بحقيقة ما حدث مع شهد، ونصحه بإخفاء الخبر وعدم إبلاغ والدتها، واصطحابها إلى مستشفى آخر لإجراء عملية إجهاض لـ"لم الفضيحة"، دون شوشرة.

في الوقت نفسه كشفت الأحداث تعرض الطبيبة ملك لإجهاض نتيجة اعتداء زوجها بالضرب عليها، ودخولها المستشفى من قبل في حالة نزيف شديدة، لذا فاتضح أن تعاطفها مع حالة شهد نتيجة ذاكرة شخصية، وحاولت إقناع كابتن جلال بضرورة الإبلاغ عما حدث مع ابنته.

في نهاية الحلقة تعرض كابتن جلال لمطاردة، وظهر له شاب يبدو أنه على علاقة بما حدث لشهد دون توضيح في الأحداث.