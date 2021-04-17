تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيك بلباو اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا

يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.



تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيك بلباو اليوم

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أراخو، بيكيه، لينجليت، ألبا.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: ميسي، جريزمان.

واستدعى رونالد كومان جميع لاعبي برشلونة،باستثناء فيليب كوتينيو الذي للعلاج في البرازيل.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد نيتو وأنسو فاتي رغم عدم حصولهما على التصريح الطبي للمشاركة، حيث جاء استدعاء الثنائي للمشاركة في الاحتفال باللقب حال التتويج.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - بينيا - تينياس.

الدفاع: جوردي ألبا -فيربو - أروخو - بيكيه - صامويل أمتيتي - مينجويزا - ديست.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتش - بويج - دي يونج - ماتيوس - سيرجيو روبرنو - موريبا - بيدري.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - أنسو فاتي - ترينكاو.