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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا تنعى حماتها : «ادعوا الله لها بالثبات عند السؤال»

خالد صالح وزوجته
خالد صالح وزوجته

نعت الفنانة هنادي مهنا عبر حسابه على "انستجرام" الدكتورة هالة زين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح، متأثرة بفيروس كورونا، ومن المقرر أن تقام صلاه الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم بمسجد عمرو بن العاص.


وكتبت هنادي " توفيت الي رحمة الله تعالي حماتي الدكتورة هالة زين انا لله وانا اليه راجعون وتقام صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد عمرو بن العاص.


وتابعت "ادعوا الله لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفي صلي الله عليه وسلم وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان.


كان الفنان أحمد خالد صالح، قد أعلن عبر حسابه على موقع «انستجرام»، من أيام إصابة والدته بفيروس كورونا، حيث كتب أحمد، قائلاً: «دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم».


كما أعلنت هنادي مهنا هي الأخرى إصابة حماتها عبر استوري انستجرام الخاص بها قائلة: «دعواتكم لأبي وأمي وحماتى ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما أن الدعاء يغير الأقدار كثفوا الدعاء أرجوكم».

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صلاة الجنازة فيروس كورونا احمد خالد صالح هنادي مهنا مسجد عمرو بن العاص دكتوره الراحل

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