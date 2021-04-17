بعد الظهر.. موعد صلاة الجنازة على والدة أحمد خالد صالح

تقام صلاة الجنازة على الدكتورة هالة زين والده الفنان أحمد خالد صالح وزوجه الراحل خالد صالح بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر ، على ان يتم دفنها بمقابر الأسرة بالإمام.

وتوفت منذ قليل ، الدكتورة هالة زين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح ووالدة الفنان أحمد خالد صالح وذلك متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأعلن الفنان أحمد فهيم عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، خبر الوفاة قائلا: "البقاء والدوام لله وحده، توفت إلى رحمة الله الدكتورة هالة زين العابدين زوجة خالي المرحوم خالد صالح، نسألكم الدعاء".

كان الفنان أحمد خالد صالح، قد أعلن عبر حسابه على موقع «انستجرام»، من أيام إصابة والدته بفيروس كورونا، حيث كتب أحمد، قائلاً: «دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم».

كما أعلنت هنادي مهنا هي الأخرى إصابة حماتها عبر استوري الانستجرام الخاص بها قائلة: «دعواتكم لأبي وأمي وحماتى ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما أن الدعاء يغير الأقدار كثفوا الدعاء أرجوكم».