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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس..اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار كورونا تعقد اجتماعا برئاسة المشيشي

صدى البلد

يرأس هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية،اليوم السبت،اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

 
ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي بعد الاجتماع بقصر الحكومة بالقصبة.
 

وكانت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قد اجتمعت أمس،وأكدت الناطقة باسمها، جليلة بن خليل، أن الوضع الوبائي في تونس خطير.


وأشارت أيضا إلى أن مجموعة من المناطق بولايات الجمهورية أصبحت ذات مستوى الخطر "مرتفع جدا" بعد أن كان "مرتفعا" نظرا للزيادة الهامة في عدد الإصابات بالفيروس وظهور الطفرة اللندنية سريعة التفشي.

 

وأعلنت وزارة الصحة التونسية أمس تسجيل 2401 إصابة و86 حالة وفاة بفيروس كورونا.

 

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