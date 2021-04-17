الحلوين جدا.. بشرى تشارك متابعيها بصورة لـ عمرو سعد ودلال عبد العزيز وياسمين رئيس

نشرت الفنانة بشرى صورة للفنان عمرو سعد والفنانة دلال عبد العزيز و ياسمين رئيس ، عبر خاصية استورى بحسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت بشرى على الصورة قائلة “ الحلوين جدا ”.

ويشارك عمرو سعد فى بطولة مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

المسلسل تم تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية، وتدور أحداثه في إطار شعبى حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث.