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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون مكافحة الجريمة الالكترونية

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة اختراق حساب الفيس بوك

الجريمة الالكترونية
الجريمة الالكترونية

يستهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة برقم  175 لسنة 2018، المعروف  إعلاميا بـ"قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية" تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

عقوبات جرائم تقنية المعلومات

وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه

وفي هذا السياق، نصت المادة (17) من القانون علي: أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس .

وإذا وقعت الجريمة علي بريد إلكتروني أو موقع  أو حساب خاص لأحد الأشخاص الإعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

الداخلية تتلقى بلاغات جرائم تقنية المعلومات

وكانت قد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير منظومة تلقي بلاغات المواطنين لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت "جرائم تقنية المعلومات".

تم بدء العمل وتلقي بلاغات المواطنين بالمقار الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والتى اضطلعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيزها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة لتلقى بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات وفحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بمديريات الأمن، من خلال المقار التى تم تجهيزها بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة، فضلاً عن تزويدها بالمساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفنى لتلك البلاغات تنسيقاً وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية شبكات المعلومات المراسلات الالكترونية الأدلة الإلكترونية اختراق حساب الفيس بوك

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