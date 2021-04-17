68 ألف تظلم للحاجزين بالمرحلة الأولى لمشروع سكن لكل المصريين.. وغداً آخر فرصة للتقديم

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن غدا الأحد 18 أبريل 2021، آخر فرصة لتلقي طلبات التظلم للمواطنين الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية - سكن لكل المصريين (1)، لمُنخفضي الدخل غير المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان وكراسة الشروط.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن نتائج الفرز حتى تاريخه لطلبات العملاء ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، قد أسفرت عن مطابقة 205182 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وعدم مطابقة 96672 طلبا للشروط بشكل مبدئي، بينما يجرى الانتهاء من فحص وفرز 2118 طلبا.

المواطنين المنطبق عليهم الشروط

وفيما يخص المواطنين المنطبق عليهم الشروط، فيجب عليهم الالتزام بسداد أولى الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً لما هو منصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (ثلاث سنوات)، حيث بدأ سداد الدفعة الأولى في الأول من أبريل الجاري، وبفترة سماح شهر من تاريخ الاستحقاق، تجنباً لاحتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في حالة التأخر عن سداد أى دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة.

المواطنين الغير منطبق عليهم الشروط

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان، أنه تقدم 68235 مواطناً بطلبات تظلم حتى تاريخه، وتم قبول طلبات تظلم عدد 29002 مواطن، وتم تعديل موقفهم بالفعل من غير مُنطبق إلى مُنطبق، وتم رفض طلبات تظلم عدد 5172 مواطناً بسب عدم استيفاء المستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة منهم بشكل صـحيح، وجار الانتهاء من الرد على باقي طلبات التظلم الحالية فى موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، مُشيرة إلى أن إمكانية التظلم لأول مرة أو مرة أخرى لاستيفاء المُستندات المطلوبة من المواطنين لتعديل موقفهم من غير مُنطبق إلى مُنطبق، مُتاحة حتى نهاية فترة التظلمات غدا الأحد الموافق 18 ابريل 2021، أما فى حالة عدم رغبة المواطن في التظلم فيمكنه استرداد مقدم جدية الحجز من أى مكتب بريد مُميكن.

نتيجة الفرز

وأضافت أنه يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتيـن، أولهما، من خلال الدخول على الرابط الإلكتـروني https://cservices.shmff.gov.eg/complaints حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى والضغط على "نتيجة الفرز" لمعرفة موقفه الذى ينحصر بين ثلاثة احتمالات: (1) مُنطبق (2) غيـر مُنطبق وأسباب عدم الانطباق (3) الرقم غيـر مُسـجل (وذلك للمواطنين الجاري الانتهاء من فحص وفرز مُستنداتهم حتـى تاريخه)، أما الوسيلة الثانية فستكون من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ ثلاث جنيهات، إلى جانب هذا سيقوم الصندوق بإرسال رسائل نصية للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانبهم.

وأوضحت مى عبدالحميد، أن المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، يرسلون طلب التظلم إليكترونياً فقط – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – عن طريق إدخال الرقم القومي للـحاجز صاحب الطلب على الرابط (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints) مرفقاً به المستندات المطلوبة، وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم المرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فوراً أو بعد إنقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصي، ولن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق كل من شرط السن والدخل عليهم (الحد الأدنى والأقصى) وقت التقديم والمُعلن عنهما سابقاً بكراسات الشروط، أما ما دون ذلك فيمكن للمواطن استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة خلال تلك الفتـرة أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

و وافق مجلس الوزراء على استيعاب طلبات الحاجزين ضمن اعلان المرحلة الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وكذلك تطبيق مبادرة الرئيس الجديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقص سنويًا لمدة تصل إلى 30 عامًا.