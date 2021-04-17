اتحاد الكرة يطالب ليفربول بضم محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي

أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى نادى ليفربول الإنجليزي من أجل ضم محمد صلاح نجم الريدز إلى صفوف منتخب مصر الأوليمبي فى أولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

جاء ارسال مسئولى الجبلاية خطابا إلى ادارة نادى ليفربول الإنجليزي بضم محمد صلاح الى صفوف المنتخب الاولمبي بناءا على طلب شوقى غريب المدير الفني.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات الأوليمبية المشاركة فى أولمبياد طوكيو.

ويشارك منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب فى أولمبياد طوكيو بعد التتويج بلقب امم افريقيا الاخير.

وتحدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لإجراء مراسم قرعة منافسات اولمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف العام الجاري.

وتم الإعلان عن تصنيف المنتخبات الأوليمبية لكرة القدم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

جاء التصنيف على النحو التالي:

التصنيف الأول: اليابان (المستضيف) – البرازيل – الأرجنتين – كوريا الجنوبية

التصنيف الثاني: المكسيك – ألمانيا – الهندراوس - إسبانيا

التصنيف الثالث: مصر – نيوزيلاندا – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا

التصنيف الرابع: أستراليا – السعودية – فرنسا – رومانيا

ويترقب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي مراسم القرعة من أجل مخاطبة المنتخبات الأوروبية لخوض مباريات ودية أمام اوليمبي الفراعنة.