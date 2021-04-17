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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: استبدال كافة التراخيص الورقية المعتمدة بأخرى إلكترونية

اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استبدال كافة التراخيص الورقية المعتمدة من المركز التكنولوجي للخدمات أو المراكز التكنولوجية بالأحياء وتشتمل على ( محال، إشغالات، اعلانات، بناء، هدم، ترميم.، وغيرها) بتراخيص إلكترونية يحصل عليها المواطن مباشرة  من "بوابة خدمات المحليات" ( https://lgs.gov.eg/#/home).

كما وافق المجلس على استبدال كافة الطوابع والاختام ب QR code ، مرفق بها احداثي الموقع لإضفاء معايير المصداقية والحوكمة على التراخيص على أن يتم إرسال ال QR code للمواطن في رسالة مع إمكانية حصوله على ترخيص ورقي بناء على طلبه فقط من المراكز التكنولوجية، مما يمكن المواطن  التقديم على كافة التراخيص و الخدمات ودفع مقابل الخدمة إلكترونياً وبدون الدورة المستندية الورقية.

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وأكد المحافظ أنه تم اطلاق منظومة إتاحة عدد ٤٢ خدمة إلكترونية بالمراكز التكنولوجية بعدد ٥ أحياء تضم شرق ووسط والجمرك والمنتزة أول، ومركز ومدينة برج العرب،  وخلال ٣ أشهر سيتم تطبيقها في ٥ أحياء أخرى لافتا إلى أن تلك المنظومة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي. موضحا يأنه تم التنسيق الكامل علي كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية لإطلاق المنظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.

ومن جانبها،  أشارت نائب المحافظ جاكلين عازر أنه فيما يخص ترخيص الإعلانات تم تقسيمها إلى ثلاث حالات: الحالة الأولى تقدم المواطن للحصول على  الترخيص لأول مرة و فيها إما أن يقوم المواطن بالتقديم من خلال المركز التكنولوجي بالحي ويتم دفع رسم نظر بقيمة ٥٠ قرشا بالإضافة إلى قيمة ٥ جنيهات نظير  رسالة "إس إم إس"، أو أن يقوم المواطن بالتقديم من خلال بوابة الخدمات المحلية، أما الحالة الثانية  تجديد الترخيص فإنه إما أن يقوم المواطن بالتقديم من خلال المركز النموذجي أو أن يقدم الطلب مباشرة عن طريق بوابة خدمات المحليات، والحالة الثالثة  إذا لم يتقدم صاحب ترخيص الإعلان بطلب تجديد الرخصة قبل إنتهاء المدة المقررة للترخيص و استمر في وضع الإعلان يتم احتساب الغرامة الناتجة عن عدم تجديد الترخيص و عند التقديم بطلب الترخيص يعامل معاملة الترخيص لأول مرة.

و أكدت عازر إن هذه التوصيات جاءت نتيجة لورشة العمل التى عقدت مع  مختصين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة التنسيق بين المركز النموذجي للخدمات والمراكز التكنولوجية بالأحياء فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من بوابة خدمات المحليات. 


جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة المحافظ، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، و اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة،  واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة  ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.

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