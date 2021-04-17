مصرع طفل سقطت عليه عربة كارو بطلخا

لقي طفل مصرعه، إثر سقوط عربة كارو عليه،أثناء لهوه بمركز طلخا في الدقهلية.

ورد بلاغ لمركز شرطة طلخا من مستشفى شربين العام بوصول محمد.أ.ع. (7 سنوات) مقيم طرف أسرته بقرية بطره مصابا بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وفارق الحياة عقب وصوله.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده (عامل)، قرر أنه أثناء لهو نجله بالشارع أمام منزله أسفل عربة كارو سقطت عليه مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۳۱۳۷ إداري مركز شرطة طلخا، وجار العرض على النيابة العامة.