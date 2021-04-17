مع اقتراب آذان المغرب.. توزيع العصائر علي الصائمين في شوارع عين شمس

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر، أجواء ما قبل الإفطار بشوارع منطقة عين شمس بالقاهرة، وحرص الشباب والأطفال على توزيع العصائر مع رفع أذان المغرب.

ويلتزم أهالى المنطقة بشكل يومي بإعداد العصائر وتوزيعها على الصائمين، لنيل أعظم الأجر والثواب بالشهر الفضيل، ويشترك في ذلك الكبار والصغار.



وتستمر مبادرات الخير طوال أيام الشهر الفضيل في كل شوارع مصر، من توزيع الوجبات والعصائر والتمور على الصائمين، ممن تضطرهم الظروف للتأخر عن موعد الإفطار ببيوتهم.