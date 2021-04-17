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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول 4 أيام من رمضان.. مصر تسجل 3332 إصابة و166وفاة بكورونا

وزيرة - الصحة
وزيرة - الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في اول أيام من شهر رمضان.
وأوضحت الوزارة، ان إجمالي، إصابات فيروس كورونا في اول 4 ايام من، شهر رمضان، بلغ 3332 إصابة جديدة، و 166 وفاة.
وأوضحت الوزارة، أن الزيادة ترجع إلى اقبال المواطنين علي الأسواق لشراء مستلزمات رمضان وعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.

ونستعرض في التقرير التالي، ارتفاع الإصابات بشكل ملحوظ خلال اول 4 ايام من شهر رمضان، والتي جاءت كالتالي:-
يوم الثلاثاء، اول يوم فى رمضان،  خرج  432 متعافيًا من المستشفيات وتم تسجيل 823 حالة إيجابية جديدة و 39 حالة وفاة. 

 يوم الأربعاء، الماضي، ايام رمضان  خرج  600 متعافٍ من المستشفيات وتم تسجيل 831 حالة إيجابيةو 44 حالة وفاة.

 يوم الخميس ثالث ايام رمضان،  خرج  439 متعافيًا من المستشفيات وتم تسجيل837 حالة إيجابية و41 حالة وفاة.

يوم الجمعة، رابع ايام رمضان، خرج  700 متعافٍ من المستشفيات وتم تسجيل 841 حالة جديدة، و42 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس  الجمعة، هو 214639 من ضمنهم 162170 حالة تم شفاؤها، و 12653 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات  ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وقامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا  والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

وأضافت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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