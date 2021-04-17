حسام موافي: على مريض ارتجاع المريء تجنب هذه الأفعال

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن " الرضا يجعل الإنسان سعيد في الدنيا".

وأضاف حسام موافي في برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن«ارتجاع المريء تم اختراع جراحة له، لكن لا أنصح بها في الحالات الخفيفة».

وتابع حسام موافي «من يعاني من ارتجاع المريء لا يأكل الطعام حتى مرحلة الشبع كي لا يصاب بارتجاع المريء».

واكمل حسام موافي «ارتجاع المريء قد يكون مصحوب ب فتق في الحجاب الحاجز، و أحذر من تناول الطعام ليلا قبل النوم لان هذا الأمر يؤدي إلى ارتجاع المريء».

ولفت حسام موافي إلى أنه" لابد من تواجد 3 ساعات بين آخر مرة يتناول فيها الفرد الطعام وبين موعد نومه وعلى الفرد المصاب بارتجاع المريء أن يعرض نفسه على الطبيب".