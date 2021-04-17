الإيميل الجامعي واستخداماته للطلاب المعلمين بتربية عين شمس

ينظم قسم مناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان " الايميل الجامعى واستخداماته للطلاب المعلمين " ، اليوم السبت من الساعه التاسعة وحتى 11:00 مساء عبر تطبيق

Microsoft Teams.

تحت رعاية الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس و الدكتور رضوان حمودة وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محسن فراج رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكليه التربية جامعة عين شمس.

يتحدث بالورشه دكتور هاني شاكر مدير المكتبة الرقمية بجامعة عين شمس و مدير وحده تكنولوجيا المعلومات بكليه التربيه النوعية جامعه عين شمس .

منسق الورشة الدكتورة رشا محمود بدوى أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد و د. يسرى احمد مدرس مساعد مناهج وطرق تدريس الرياضيات