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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل القمة 121 .. تعرف على مشوار موسيمانى وكارتيرون مع الأهلى والزمالك

موسيمانى وكارتيرون
موسيمانى وكارتيرون

مع وصول عقارب الساعة غدا نحو التاسعة والنصف تتوجه قلوب وأنظار ومحبى الساحرة المستديرة نحو ستاد القاهرة لمتابعة قمة الدوري المصرى بين الأهلى والزمالك فى القمة رقم 121 بينهما فى بطولة الدوري منذ انطلاقها موسم 1948 .

دائما وأبدا تحظى مباريات القمة باهتمام خاص نظرا لقوة وطبيعة المنافسة بين الفريقين على مدار التاريخ وطبيعة العلاقة بينهما سواء على مستوى الادارات أو مستوى الجماهير .

ومع سخونة وطبيعة مباريات القمة تظل القيمة الفنية المتمثلة فى عقل المدير الفنى لكل فريق أحد العلامات المهمة فى مباريات القمة .

ومع قمة الغد تتوجه انظار وقلوب الأهلاوية مع الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى فيما تذهب قلوب الزملكاوية الى الفرنسى باتيس كارتيرون المدير الفنى للزمالك حاليا .

 

وتولى موسيمانى قيادة الأهلى بعد السويسرى رينيه فايلر الذى فضل الرحيل عن الأهلى رغم مشواره الناجح مع الفريق بسبب الاجواء المتعلقة بفيروس كورونا فيما تولى كارتيرون تدريب الزمالك بعد اقالة البرتغالى باتشيكو .

 

ويستعرض صدى البلد مشوار موسيمانى وكارتيرون مع الزمالك سواء فى ولايته الأولى أو الثانية .

 

موسيمانى قاد  الأهلى منذ تولى مهمة تدريبه فى 33 مباراة حقق الفوز فى 25 مباراة وتعادل فى 6 وخسر فى مباراتين فقط ونجح فى قيادة الفريق لتسجيل 66 هدفا ومنى مرمى الأهلى تحت قيادته بـ 21 هدفا ونجح فى الخروج بالأهلى فى 21 مباراة بشباك نظيفة فضلا عن تحقيقه برونزية كأس العالم للأندية .

أما الفرنسى باتريس كارتيرون قاد الزمالك فى 35 مباراة حقق الفوز فى 22 مباراة وتعادل فى 9 وخسرفى 4 و سجل الزمالك تحت قيادة 58 هدفا  ومنى مرماه ـ 25 هدفا وخرج بالزمالك بـ 18 مباراة نظيفة الشباك وفاز مع الزمالك ببطولتين .

 

 

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