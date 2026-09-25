وقف الرحلات الجوية الإيرانية إلى أربيل والسليمانية والنجف اعتباراً من اليوم

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الخميس، بوقف الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطاري أربيل والسليمانية بدءاً من اليوم الجمعة.

وأعلنت شركة "ماهان إير" الإيرانية إلغاء رحلاتها المقررة إلى إقليم كوردستان بعد إبلاغها بعدم السماح بتسييرها، مؤكدة أن إدارات المطارات لا تواجه أي مشكلة مع رحلاتها.

وقال مدير الشركة في العراق والإقليم سرسنك معمندي في تصريحات صحفية: "كان من المقرر تسيير رحلة جوية اليوم من طهران إلى أربيل وبالعكس، إلا أنه تم إبلاغنا الليلة الماضية بعدم وجود ترخيص أو إذن لتنفيذها"، مضيفاً أنه تم أيضاً إلغاء الرحلة المقررة اليوم إلى السليمانية.

وأوضح معمندي أن "المطارات بحد ذاتها ليس لديها أي إشكال مع رحلاتنا، لكن شركة دانتا Danta للخدمات وعدد من الشركات الأخرى لا تقوم بإنجاز الإجراءات والخدمات المطلوبة داخل المطارات".

يذكر أن "ماهان إير" تسير 3 رحلات أسبوعياً إلى الإقليم، بواقع رحلتين يومي الثلاثاء والجمعة بين طهران وأربيل، ورحلة أسبوعية يوم الجمعة بين طهران والسليمانية.

تعليق الرحلات في مطار النجف

وفي السياق ذاته، علق مطار النجف الدولي جميع الرحلات من وإلى إيران.

وبحسب إشعار صادر عن إدارة المطار اطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "استناداً إلى التوجيهات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، تقرر إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة من وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتباراً من الساعة الثانية من يوم الجمعة وحتى إشعار آخر".

ودعت الإدارة إلى "اتخاذ ما يلزم وإبلاغ شركات الطيران والجهات التشغيلية ذات العلاقة وعدم اتخاذ أي إجراءات تشغيلية تخص الرحلات المشمولة بالتوجيه خلال فترة الإيقاف".