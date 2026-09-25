القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع بمديريتي الوازعية بتعز والمضاربة بلحج

أعلنت القوات الحكومية اليمنية إنتهاء العملية العسكرية الخاطفة بالسيطرة على مواقع بمديريتي الوازعية بتعز والمضاربة بلحج.

وقالت القوات الحكومية اليمنية في بيان لها : سيطرنا على قمة جبل نمان حيث يشرف جبل نمان يشرف على خطوط الإمداد بين الوازعية والمضاربة بالإضافة الى السيطرة على ودار الكافر.

كما عززت القوات الحكومية اليمنية تأمين قرى وادي المضاربة وأطراف الوازعية

وأشارت القوات الحكومية اليمنية إلى فرار عناصر جماعة الحوثي من مواقعهم مخلفين أسلحة وذخائر.

ولاحقا ؛ أعلنت القوات المسلحة اليمنية، فجر الخميس، عن إحباط محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي عبر منطقتي الأشبوط ونجد البرد بمديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج، جنوب البلاد، في محاولة لقطع الشريان الوحيد لمحافظة تعز، الذي يربطها بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت، في بيان، أنها أجبرت الميليشيا بعد اشتباكات عنيفة على "التراجع والانسحاب بعد تكبيدها خسائر فادحة".