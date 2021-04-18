مسلسل وكل ما نفترق الحلقة 5 .. الموت يطارد ريهام حجاج

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل «وكل ما نفترق» للفنانة ريهام حجاج، العديد من الأحداث المشوقة، حيث احتفل أهالي القرية بمولود العمدة عمرو عبد الجليل الذي أنجبه من الفنانة ريهام حجاج، وذلك داخل مشهد الفلاش الباك الذي كشفته لنا احداث الحلقة الرابعة.

كما تقوم الفنانة رحاب الجمل بخطف المولود أثناء تلك المراسم، لكن ينجح العمدة في إعادته مرة أخرى داخل أحداث الفلاش باك.

ومن ثم نعود إلى القصة الأصلية التي بها ريهام حجاج وأحمد فهمي، حيث يحاول فهمي معرفة الشخص المتسبب في خطف ابنته فريدة.

وعلى الجانب الآخر نرى شيخ الغفر يريد أن يقتل «مأمونة»، وهي شخصية من ضمن الشخصيات التي تلعبها ريهام حجاج، ويذيع لأهالي القرية انها ملعونة.

"و كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج بجانب كل من أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام وغيرهم.