ضياء رشوان: المصورون الصحفيون سيغطون مباراة القمة بنفس عدد وقواعد لقاءات الدوري والكأس

تلقى ضياء رشوان نقيب الصحفيين مذكرة من الزميل مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين قبل ساعات قليلة، بخصوص صعوبات تواجه قيام الزملاء أعضاء الشعبة بتغطية مباراة القمة اليوم الأحد بين الزمالك والأهلي.

قام النقيب بالتواصل فورا مع اتحاد الكرة ومساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء أشرف الجندي واللواء هشام أبو النصر نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وتم الاتفاق على السماح للزملاء المصورين الصحفيين بتغطية مباراة اليوم وفق نفس القواعد والعدد التي تتم بها تغطية مباريات الدوري والكأس المصريين، على أن تتولى شعبة المصورين بالنقابة التواصل مع وزارة الداخلية واتحاد الكرة لإبلاغهما بأسماء الزملاء الذين وقع الاختيار عليهم حسب الآلية المعتادة التي تضعها الشعبة.

وقال مجدي إبراهيم رئيس شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، إن الشعبة فوجئت أمس، بقرار منع دخول المصورين لأرض الملعب لتغطية مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك، دون إبداء أي أسباب، أو معرفة الجهة المانعة من الأساس.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الشُعبة جزء من النقابة، وأي تحرك ستتخذه سيكون عن طريقها، مؤكدًا تواصله مع النقيب ضياء رشوان، والذي أكد إيجاد حل حاسم وسريع للأزمة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يُمنع فيها الزملاء من تغطية مباراة مهمة.

وأكد "إبراهيم" عقد اجتماع مشترك بين ناديي الزمالك والأهلي واتحاد الكرة والأمن، وبعد ذلك خرج قرار بمنع دخول المصورين الصحفيين لأرض الملعب غدًا، والاكتفاء بمصوري الناديين فقط، مما اعتبرته الشُعبة إهانة للصحافة والصحفيين.

وتابع: "ليست المرة الأولى، وفي كل مرة كانت الشُعبة تحاول حل الأزمة، مما يُشكل عبئا كبيرا علينا، وعندما طالب اتحاد الكرة تقليل أعداد المصورين بسبب جائحة كورونا التزمنا بذلك، وبالإجراءات الاحترازية المُتعبة، احترامًا للقرارات، واليوم نُمنع من دخول أرض الملعب، دون إبداء أسباب واضحة، أو معرفة من هي الجهة التي منعتنا".

واستطرد رئيس الشُعبة، بأن نادي الزمالك هو المسؤول عن تنظيم مباراة اليوم إعلاميًا، وحتى أول أمس كان في تواصل مباشر مع مدير تحرير الموقع الرسمي للنادي، والذي بدوره طلب منه إضافة اسم إثنين من المصورين لكشوف المباراة، وفوجئ اليوم بمنع غير معروف جهته أو سببه.

وشدد "إبراهيم" على ثقته في النقيب ضياء رشوان ومجلس النقابة، والذي وعده بالتدخل سريعًا لإيجاد حلول للأزمة، مؤكدًا حق المصورين الصحفيين في المشاركة والتغطية.