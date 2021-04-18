أحمد فؤاد سليم: أول مرة وقفت على مسرح في مرحلة الثانوية

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن الفن عبارة عن موهبة قبل التعلم، كما أن والده كان من هواة الفن وكان يعمل مهندس زراعي في الدوائر الملكية القديمة وكان يحفظ القران بالكامل.

وأضاف أحمد فؤاد سليم خلال لقائه في برنامج " المواجهة "المذاع علي قناة "اكسترا نيوز": “ كنت أقرأ الكتب من مكتبة والدي قرأت قصة العقاد وطه حسين.. جيلي نشأ في عصر القراءة ووقتها كانت الثقافة متنوعة وكان يوجد بالمدارس مسارح تخرج مسرحيات وعمل بها أشخاص مثل عصمت حمدي الذى كان يعمل بالإذاعة وعبد الفتاح شعراوي”.

وتابع أحمد فؤاد سليم: أول أول مرة وقفت فيها على مسرح كنت في مرحلة الثانوية وقمت بعمل دور عبد الرحمن نصر وكانت بطولة، والسنة الثانية من مشاركتي في هذا العمل حصلت على ميدالية ذهبية وأنا في المرحلة الثانوية ووالدي كان يأتي لمشاهدتي خفية بسبب التقاليد العامة وقتها" .