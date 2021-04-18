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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مواعيد غلق المحال التجارية بطنطا وقطور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء أمس بجولة تفقدية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام المحال التجارية بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية، بدأت الجولة بتفقد مدينة قطور، حيث وجه المحافظ بغلق وتشميع إحدى الورش الحرفية غير الملتزمة بمواعيد الغلق، كما وجه الأستاذ هاني مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور برفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية.

واستكمل الدكتور رحمي جولته بتفقد منطقة الإستاد بطنطا حيث وجه برفع كافة الإشغالات وغلق وتشميع عدد ٢ كافيه لافتراشهم الطريق العام وعدم إتباع القواعد والإجراءات الاحترازية.

وتابع المحافظ جولته في مدينة طنطا بتفقد شوارع الكورنيش، البحر، أحمد ماهر، المديرية، البورصة، الجلاء، سعيد، حيث تم غلق كافة المحال التجارية في موعدها في تمام ال ١١ م، ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية والمستمرة لمواعيدالغلق والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وخلال الجولة تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للسير عكس الطريق وعدم إتباع القواعد المرورية التي تعيق الطريق.


ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية بكل حزم، مطالبًا بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق بكل حسم.

يذكر أن مواعيد الغلق الصيفية  للمحال والمولات التجارية من الساعة ٧ صباحاً حتى الساعة ١١ مساءً وتزاد إلى 12 مساء أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية ، في حين تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة ٥ صباحاً حتى الساعة ١ صباحًا ، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة، وبالنسبة للورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، يكون موعد الفتح يومياً من الساعة ٨ صباحًا وتغلق الساعة ٧ مساءً ، ماعدا  الورش الموجودة على الطرقات ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مع استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من هذه المواعيد ، ومراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثاني.

محافظ الغربية يتابع مواعيد غلق المحال التجارية بطنطا وقطور

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محافظ الغربية يتابع مواضيع اغلاق أصحاب المحلات طنطا وقطور

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