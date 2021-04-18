كاتب صحفي: مسلسل الاخيتار 2 يوثق مرحلة حرجة بمعلومات هامة

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن مسلسل الاختيار 2 هو حالة درامية يعبر عن توثيق المعلومات في الأوقات الحرجة.

وتابع بسيوني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" المسلسل أظهر اليوم كذب ما كانوا يروجون له أن اعتصام رابعة كان سلميًا أو لموقف سياسي ولكننا كنا أمام اعتصام مسلح خرج من رحمه إرهابيين ومنهم "أجناد مصر"، وتنظيمات إرهابية انضمت للتنظيمات في سيناء وشاركت في قتل ضباط شرطة ومواطنين".

وأوضح : "الضباط كانوا فاتحين ممر آمن للخروج وهذا يثبت كذب ما يروجه الإخوان وما أظهرته حلقة اليوم أنهم كانوا يضربونهم من الخلف"، لافتا إلى أنه في هذا التوقيت في منظمات حقوقية ضربت قبل اعتصام رابعة والإرهابي عبدالرحمن عز اعتدى عليهم بالضرب وطردهم.

وأردف:" كنا أمام فريضة وطنية لفض اعتصام رابعة وما تم ترويجه كله كان كاذبًا، وبعض الضباط الإخوان هربوا بعد فض رابعة، وإنضمو لداعش ".