حدث في رمضان .. أشهر الأحداث التاريخية والدينية فى اليوم السادس من الشهر الكريم

حدث في مثل هذا اليوم السادس من رمضان، العديد من الأحداث الدينية والتاريخية نرصد أبرزها في التقرير التالي:



نزول التوراة

أنزلت التوراة على سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لستّ مضين من رمضان.

فتح عمورية

في 6 رمضان 223هـ الموافق 31 يوليو 838م لبَّى الخليفة العباسي المعتصم نداء طلب النجدة في عمورية وفتحها.



فتح حلب

في السادس من شهر رمضان عام 532هـ الموافق 17 مايو 1138م، حدث أول نصر للمسلمين على الصليبيين بقيادة عماد الدين زنكي شمال الشام بحلب.



فتح بلاد السند

في 6 رمضان 63هـ الموافق 14 مايو 682م انتصر محمد بن القاسم على جيوش الهند عند نهر السند وتم فتح بلاد السند، وكان ذلك في آخر عهد الوليد بن عبد الملك.

وفاة أشهر وزراء العصر الفاطمى

توفى الوزير الفاطمي "أبو القاسم الجرجائي"، الذي يعد من أشهر وزراء العصر الفاطمي.

سرايا الإسلام في أرض النوبة

أرسل عمرو بن العاص سرايا الإسلام لأرض النوبة بعد دخوله مصر بقيادة عقبة بن نافع، حيث اشتبكت السرايا مع القبائل إلى أن عقد عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلح معهم، وذلك في مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 63 هـ.

وصل الحسن بن الهيثم إلى مصر

وصول العالم "حسن بن الهيثم" إلى مصر ملبيا دعوة الخليفة "الحاكم بأمر الله الفاطمي، حيث قام بزيارة أسوان ليعطي نصائحه باستغلال مياه نهر النيل والتحكم في فيضانه، وكان ذلك نواة التفكير في إنشاء السد العالي، الذي تم إنشاؤه في العصر الحديث.

مقتل الخليفة العباسي

مقتل الخليفة العباسي "الراشد بالله أبو جعفر"، على يد جماعة من الباطنية.