أخبارالتكنولوجيا .. ميزة خفية فى فيسبوك تحميك من الهاكرز .. وتسريبات تكشف مواصفات هاتف Galaxy A22

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

أبزرها iPad Pro .. آبل ستصدر هذه الأجهزة فى مؤتمرها القادم

تعتزم شركة Apple آبل الأمريكية، عقد مؤتمرا لها يوم الثلاثاء 20 أبريل المقبل، حيث يعتبر الحدث هو الأول لها فى العام الحالى 2021 ، وأيضا الأول بعد إطلاق هواتف آيفون 12 نهاية العام الماضى، حيث ستطلق الشركة عددا من المنتجات المهمة والتى ينتظرها عددا كبيرا من المستخدمين.

فعّلها فورا.. ميزة خفية فى فيسبوك تحميك من الهاكرز

يجد بعض مستخدمى Facebook فيسبوك أنفسهم أحيانا ضحية للاختراق، أو يكتشفون أنه يتم التجسس عليهم وعلى رسائلهم الخاصة، كما لا يستطيع هؤلاء تغيير كلمة السر لكى لا يلفتون نظر المخترق إلى تغيير كلمة السر وبالتالى التحكم بشكل كامل فى الحساب.

تقارير: جوجل تختبر أداة سرية على متصفحها كروم من أجل الإعلانات

كشفت تقارير أن شركة Google جوجل الأمريكية، تعمل على اختبار أداة سرية على متصفحها Chrome كروم ، من أجل القيام بتتبع المستخدمين وأنشتطهم عبر التصفح، وتعقب اهتماماتهم وتحركاتهم عبر الويب من أجل استهدافهم فى الإعلانات.

سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Z Fold 3 بمعالج يصدر لأول مرة

كشفت تسريبات، أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستصدر هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 3، بمعالج جديد، سيأتى للمرة الأولى، بالمشاركة مع شركة AMD؛ الأمر الذي سينعكس على تقديم الهاتف لأداء قوي للغاية.

شاهد .. أول صور لهاتف Mi 11X القادم من شاومى .. مواصفات

كشفت تسريبات عن أول صور لهاتف Xiaomi Mi 11X والذى سيتم إطلاقه بعد أيام قليلة، حيث ستصدره شركة شاومى الصينية فى 23 أبريل الجاري، ويأتى الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة التى تم الكشف عنها أيضا بالإضافة إلى سعره المناسب.

تسريبات تكشف مواصفات هاتف Galaxy A22 القادم من سامسونج

كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy A22 من الفئة المتوسطة، والذى ستصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الأسابيع المقبلة، قد حصل على اعتماد عدد من وكالات الهواتف الذكية منها وكالة BIS تمهيدا لإطلاقه .

فيسبوك تواجه دعوى قضائية جماعية بعد اختراق وتسريب بيانات 533 مليون مستخدم

تواجه شركة Facebook فيسبوك دعوى قضائية جماعية فى أوروبا بسبب تسريب بيانات المستخدمين الذى يعود تاريخه إلى عام 2019 بسبب ثغرة أمنية لم تظهر إلا منذ أيام قليلة بعد العثور على معلومات لأكثر من 533 مليون حساب منشورة ومتاحة للتحميل المجاني عبر الإنترنت.

آبل: تخلينا عن الشواحن سيوفر للعالم 861 ألف طن من المعادن

قالت شركة Apple آبل الأمريكية، إن قرارها بالتخلى عن شواحن الهواتف الذكية التى تيقوم بإصدارها سيوفر للعالم 861 ألف طن من المعادن، كما سيقوم بتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من 25.1 مليون طن في 2019 إلى 22.6 مليون فى العام الحالى 2021 .

كيفية قفل حسابك على واتساب ويب باستخدام بصمة الإصبع؟

كشفت العديد من الأخبار التقنية منذ بداية العام الجاري، عن ميزة جديدة تعتزم شركة واتساب WhatsApp، إضافتها لنسخة تطبيق التراسل التابع لها على الويب، بهدف حماية رسائل مستخدميه من الوصول غير المرغوب فيه عند استخدام التطبيق عبر أجهزة الكمبيوتر.