بعد استغاثتها على فيسبوك.. الداخلية تضبط نقاشا اعتدى على زوجته بـ الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بشأن استغاثة إحدى السيدات من زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابات متفرقة بها.

بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بقرية ميت أبو الحارث بالدقهلية وأن زوجها نقاش، مقيم بذات الناحية، وأنه قام بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها المشار إليها لوجود خلافات زوجية بينهما.

باستدعاء المشكو في حقه وبسؤاله، اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.