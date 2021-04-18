لا تكفوا عن الدعاء .. صلاح عبدالله ينعى والدة أحمد خالد صالح

نشر الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمى على إنستجرام صورة للفنان خالد صالح وزوجته بعد وفاتها أمس.



وكتب عبدالله معلقا:" من الآن وحتى صلاة الفجر وبعدها أرجوكم لا تكفوا عن الدعاء للدكتورة #هالة_زين زوجة المرحوم صديقي الفنان الكبير#خالد_صالح ووالدة إبني الغالي النجم #أحمد_خالد_صالح الفاتحة والدعاء #دكتورة_هالة_زين".





وكتب أحمد خالد في وقت سابق من صباح أمس السبت: "رحلت عني من كنت أكرم من أجلها ، ادعوا لها بالثبات عندالسؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس ، وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا لنا بالصبر والثباتوالسلوان، صلاة الجنازة من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر إنا لله وإنا إليه راجعون".





كان الفنان أحمد خالد صالح، قد أعلن عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، منذ أيام إصابة والدته بفيروس كورونا، حيث كتب أحمد، قائلاً: «دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغيرالأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم».



