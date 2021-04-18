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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤلف هجمة مرتدة: لم نجد أنسب من أحمد عز وهند صبري للمسلسل

أبطال مسلسل هجمة
أبطال مسلسل هجمة مرتدة

 كشف الكاتب والسيناريست باهر دويدار مؤلف مسلسل "هجمة مرتدة" عن الفارق بين المسلسلات القديمة والحديثة التي تناولت قضايا وملفات المخابرات العامة المصرية، كما هو الحال في مسلسل "هجمة مرتدة".

 وقال دويدار في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان: "اعتدنا أن كل مسلسلات الجاسوسية التي تم إخراجها في السابق كانت تتناول حقب زمنية في الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم، حيث إن أليات العمل المخابراتي وقتها كان لها طبيعة معينة، مقارنة بالآن حيث اختلفت آليات المهنة فمع التقدم التكنولوجي اختلفت أطراف الصراع وباتت أكبر بالإضافة لزيادة الإنفاق على  الأعمال الاستخباراتية.

وأشار إلى أن كل هذه الآليات والاختلاف التكنولوجي يخلق جو مختلف للمشاهد.

وحول أسباب اختيار أحمد عز وهند صبري، قال: "الشخصيات هي التي تحدد اختيار النجوم وعز وهند إسمان كبيران ولهما شعبية ويملكان قدرات تمثيلية هامة، بالإضافة إلى أنهما شخصيات مناسبة للنص المكتوب، وفي إطار بحثنا عن الشخصيات المناسبة لم نجد سوى أحمد عز وهند صبري.

 

مسلسل هجمة مرتدة احمد عز الفنانة هند صبري اخبار التوك شو المخابرات العامة المصرية قضايا قديمة

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