الزراعة تصدر التوصيات الواجبة لتخفيف تأثير الموجة الحارة على محاصيل الخضر والفاكهة

تشهد مصر حاليا موجة من التقلبات الجوية التي قد تؤثر على بعض القطاعات ومنها قطاع الزراعة، ولحماية محاصيل الخضر والفاكهة من آثار التقلبات الجوية يجب إتباع الإرشادات الزراعية.

قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين، إن المعهد أصدر مجموعة من التوصيات والإرشادات الفنية لمزارعي الخضر والفاكهة لمواجهة التغيرات المناخية التي تمر بها البلاد من ارتفاع لدرجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.

أولا: محاصيل الفاكهة

- العنب :

- ‏الحفاظ على مستوي الرطوبة المناسبة في محيط المجموع الجذري عن طريق الري الليلي وفي الصباح الباكر في العنب المكشوف سواء ري بالتنقيط أو ري بالغمر، وأيضا في العنب المغطى بالبلاستيك بهدف التصدير مع عدم رش أي مبيدات في هذه الفترة.

- ‏أما إدارة البلاستيك في العنب المغطي في تلك الفترة ترفع الجوانب أو السائر ولا تفرد الا عند انخفاض درجات الحرارة ويراعي عمل فتحات تهوية بلم خط من البلاستك وترك ثلاث خطوط مع وضع ترمومتر داخل الصوبة لمتابعة درجات الحرارة.

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- ‏- الفاكهة الاستوائية :

مع ‏تباين في درجات الحرارة بين الارتفاع الشديد والانخفاض في فترة التزهير والعقد ستتأثر الفاكهة الاستوائية

‏- المانجو:

- ‏بالنسبة للنورات الزهرية التى خرجت مبكرا وعقدت ثمارها ستتحمل بالمقارنة بالنورات التى لم تصل إلى مرحلة الاخصاب، مسببا فشل العقد وتساقط الثمار العاقدة الصغيرة، وهذا الارتفاع والانخفاض في الحرارة سيؤدي إلى موت الجنين وحدوث المانجو الفص.

‏- نخيل التمر :

‏- من فاكهة المناطق الجافة، وفي مرحلة التزهير والعقد والخوف على النورات التى لم تتشقق بعد يفضل بعد إتمام التلقيح اليدوى يتم تكييس الشماريخ الزهرية لمدة شهر لتلافي التباين في الحرارة الذي يسبب فشل العقد الشيص

- الموز :

‏الارتفاع في الحرارة سيودي إلى تسوية الثمار وانخفاض سعرها، ولكنها لن تؤثر على نمو المحصول القادم.



- ‏العلاج : 1- الري على فترات متقاربه ٤ - ٦ مرات يوميا مع انخفاض كمية المياه في المرة الواحدة لتعويض البخر نتح المفقود من النبات

٢- الرش بأحد مركبات السيليكا ( سليكات البوتاسيوم أو سليكات الالومنيوم) لكى تتحمل الأشجار الإجهاد الحراري.

- الفاكهة المتساقطة (البرقوق – الكمثرى – الخوخ- المشمش - التفاح :

‏1- الأراضي القديمة ( الجيزة ومراكزها – القليوبية – المنوفية ) - الاهتمام بالري قبل الموجه الحارة باعطاء رية علي الحامي.

- رشة ضد البياض الدقيقي باحد المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة مثل توبسن 400 جم / 600 لتر ماء أو بلاراتوب 1ونصف كيلو/ 600 لتر ماء .

- رشة بعد انتهاء الموجة الحارة والأتربة باحد المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة ضد الاكاروس مثل فيرتميك 240سم / 600 لتر ماء أو كونجست 240 سم / 600 لتر ماء .

‏- يتم التسميد بنترات الكالسيوم بمعدل ربع – نصف كيلو للشجرة حسب العمر مع الرية التلية لهذه الموجة الحارة .

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- ‏2- الأراضي الجديدة:

- ‏الري بعد الموجة الحارة رية بعد المغرب

- ‏يعطي رية خفيفة في حدود 10 – 15 سم 3 للفدان اخر اليوم الثاني

- ‏يعطي رشة للبياض الدقيقي والاكاروس كما في برنامج الارض القديمة

- ‏التسميد : 2 ونصف كيلو ( 19-19-19) للفدان مرة

- ‏ 2 ونصف كيلو نترات كالسيوم للفدان مرة

- ‏ 1 ونصف كيلو ماب ( MAP ) للفدان مرة عالي الفوسفور

- ‏- الزيتون :

- ‏النقاط الواجب مراعاتها فى ظل التغيرات المناخية لارتفاع درجة الحرارة:

- ‏* الاهتمام بعملية الرى والعمل على رى الاشجار ليلا قبل ارتفاع درجة حرارة الجو.

- ‏* الرى يوميا خلال الأيام التى ترتفع فيها درجات الحرارة.

- ‏* الاهتمام باضافة الاسمدة الفوسفورية والبوتاسية قبل وبعد موجة ارتفاع درجة الحرارة .

- ‏* إيقاف التسميد خلال موجة ارتفاع الحرارة .

- ‏ايقاف الرش خلال موجة ارتفاع الحرارة .



- ‏- الموالح :

- ‏بعض الوسائل التي يمكن إتباعها لتقليل الأضرار التي تحدث لأشجار الموالح نتيجه ارتفاع درجه الحرارة أثناء ابريل ومايو (مرحلة عقد الثمار)

- ‏يراعى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الموجات الحارة من خلال ضمان وجود رطوبة أرضية كافية لتعويض النبات، من خلال إجراء ريات سريعة قبل بدء الموجة الحارة للري بالغمر مع قصر الفترة بين الريات، وأن يكون الري في الصباح الباكر فقط والابتعاد تمامًا عن الري وقت الظهيرة أو أثناء النهار وأن يكون الرى على الحامى دون تغريق حتى لا يحدث اختناق للجذور يسبب تساقط للعقد الحديث.



- ‏ويُفضل رش الاشجار بإحدى المركبات التالية لزيادة قدرتها على تحمل الحرارة العالية :

- ‏1- رش الاشجار بسليكات البوتاسيوم 400 سم3 / 100 لتر يزيد من سمك الخلايا والمحتوى المائى للنبات وبالتالى فإن رشة يساعد النبات على تحمل موجات الحراره العاليه .

- ‏2- رش الأشجار بحمض السالسليك بمعدل 40 جرام / 100لتر حيث يعمل على ايقاف اوتقليل تفاعلات الاكسده المسئوله عن تحلل وتدهور الانسجه النباتيه وبالتالى رفع كفاءة المناعه الداخليه للنبات.

- ‏3- رش الاشجار بساليسات البوتاسيوم

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- ‏ثانيا: التوصيات الواجب اتباعها فى ظل التغيرات المناخية لمحاصيل الخضر:

- ‏فى ظل التغيرات المناخية التى تمر بها البلاد من ارتفاع لدرجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من السنة والتي يصاحبها ارتفاع في الرياح المحملة بالاتربة والتي تؤثر علي النمو العام للنباتات وبناء عليه نرجو بعمل بعض التوصيات كما يلي.

- ‏1- انتظام الري ويفضل أن يكون صباحا ومساء في الأراضي التى تروى بالري بالتنقيط وعلي فترات متقاربة والري على السريع في حال الاراضي القديمه (ري بالغمر) ، اما في حاله الري المحوري يتم تشغيل اجهزة الري المحوري علي السرعه الاعلي بغرض الحد من تاثير سرعة النتح الناتج عن إرتفاع درجات الحرارة.

- ‏2- رش النباتات ببعض المركبات الكيميائية الامنه مثل سليكات البوتاسيوم اوسيليكات الالومنيوم او مادة البيوشاد وهي كربونات الكالسيوم العضوية والتي تعمل علي زيادة سمك الخلايا والمحتوى المائى للنبات وانخفاض في معدل النتح وبالتالى فإن رشه يساعد النبات على تحمل إرتفاع درحات الحرارة .

- ‏3- رش النباتات بالستريك اسيد او حمض السالسيلك والتي تقلل من اضرار الحرارة المرتفعه على النباتات.

- ‏4- الاهتمام باجراء المكافحة ضد الاصابات المحتملة بالاكاروس (العنكبوت الاحمر) نتيجة للرياح المحملة بالاتربة وارتفاع درحات الحرارة.

- ‏5- رش الطرق والمشيات الفرعية داخل المزرعة بغرض تثبيت الطبقة السطحية لعدم إثارة الاتربة اوالرمال والتى تؤدى الى تجريح النباتات.