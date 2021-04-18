بعد عرضه في مصر قبل أمريكا.. موعد طرح fast and furious 9 بـ دور العرض

حقق الإعلان الرسمي الثاني لفيلم fast and furious9 مشاهدات عالية تجاوزت 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب بعد 3 أيام من طرحه.

ومن المقرر عرضه في دور العرض المصرية يوم ١٩ مايو المقبل، قبل شهر من عرضه في أمريكا.

وشوق الأبطال الأساسيين، المشاهدين على السوشيال ميديا بعد عرض البوسترات الرسمية للفيلم والإعلانات التي تحتوي على جرعة كبيرة من الأكشن وسباق السيارات.

تدور قصة الفيلم بعد فرار سايفر، ويبحث عنها تورينو ( فين ديزل) ويضطر لمواجهة شقيقه الأصغر جاكوب الذي يجسد دوره ( جون سينا) وهو قاتل يعمل مع سايفر ويسعى جايكوب للثأر من شقيقه الأكبر.

الفيلم من إخراج جاستين لين، والذي سبق له وأن أخرج الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس من السلسلة، وانضم إليه عدد من الممثلين بما في ذلك فين ديزل، ميشيل رودريغيز، تيريز جيبسون .

بالإضافة إلى كريس بريدجز، جوردنا بروستر، ناتالي ايمانويل، وسونغ كانغ، كما عاد كل من هيلين ميرين، وتشارليز ثيرون أيضًا، بينما ستلعب الوافدة الجديدة كاردي بي دور ليزا .

