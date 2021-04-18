عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرضه في مصر قبل أمريكا.. موعد طرح fast and furious 9 بـ دور العرض

صدى البلد

حقق الإعلان الرسمي الثاني لفيلم fast and furious9 مشاهدات عالية تجاوزت 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب بعد 3 أيام من طرحه.

ومن المقرر عرضه في دور العرض المصرية يوم ١٩ مايو المقبل، قبل شهر من عرضه في أمريكا.

وشوق الأبطال الأساسيين، المشاهدين على السوشيال ميديا بعد عرض البوسترات الرسمية للفيلم والإعلانات التي تحتوي على جرعة كبيرة من الأكشن وسباق السيارات.

تدور قصة الفيلم بعد فرار سايفر، ويبحث عنها تورينو ( فين ديزل) ويضطر لمواجهة شقيقه الأصغر جاكوب الذي يجسد دوره ( جون سينا) وهو قاتل يعمل مع سايفر ويسعى جايكوب للثأر من شقيقه الأكبر.

الفيلم من إخراج جاستين لين، والذي سبق له وأن أخرج الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس من السلسلة، وانضم إليه عدد من الممثلين بما في ذلك فين ديزل، ميشيل رودريغيز، تيريز جيبسون .

بالإضافة إلى كريس بريدجز، جوردنا بروستر، ناتالي ايمانويل، وسونغ كانغ، كما عاد كل من هيلين ميرين، وتشارليز ثيرون أيضًا، بينما ستلعب الوافدة الجديدة كاردي بي دور ليزا .
 

fast and furious fast and furious9 فين ديزل اخبار الفن سوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

ابن فان ديزل يظهر معه في فيلم Fast & Furious 9

السر وراء السيارات التي تحطمت بأفلام fast and furious

ترشيحاتنا

تعرف على موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتخطى الـ3 ملايين

في 6 خطوات.. أفضل النصائح لقائدي السيارات أثناء السفر خلال شهر رمضان

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: اعتصام رابعة مسلح والإخوان ولعوا في البلد.. ومفاجأة في حادث أتوبيس أسيوط المتفحّم

تعرف على موعد استئناف البناء في المدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

هل وقت الإفطار يبدأ مع أذان المغرب أم يجب الانتظار للتشهد؟ الإفتاء توضح

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ