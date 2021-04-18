بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا .. ميسي: هذا الأمر يشعرني بالعار

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، عن سعادته بالفوز بنتيجة (4-0) على أتلتيك بيلباو، مساء أمس السبت، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من الجميل التتويج بهذا اللقب. إنه يوم سعيد للغاية لهذه المجموعة".

وأوضح: "لقب الكأس الأول كقائد؟ إنه أمر مميز جدًا أن أكون قائدًا للنادي، وهي كأس مميزة بالنسبة لي".



وأضاف ميسي: "كنا نعلم أن أتلتيك بيلباو يلعب بهذه الطريقة (4-4-2) بشكل ملحوظ للغاية، وكان لدينا الصبر للاستحواذ على الكرة واللعب في المساحات".

وواصل: "تحركنا كثيرًا في الشوط الأول، وأعتقد أنهم سقطوا أمامنا في الشوط الثاني".

وتابع قائد برشلونة: "عدم القدرة على الاحتفال وسط جماهيرنا هو عار، لكنه الوضع الذي نعيشه، وهو أمر مؤسف، فالألقاب دائما مميزة والجماهير تحب الاستمتاع بها".

واستمر: "بداية النصف الأول من الموسم كانت صعبة علينا، فقدنا الكثير من النقاط في الليجا، وبعد ذلك أصبحنا أقوياء وجيدون جدًا، ودخلنا المعركة".

وختم ميسي: "للأسف لم نتمكن من تحقيق نتيجة جيدة الأسبوع الماضي في الكلاسيكو".