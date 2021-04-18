وزير التعليم : بروفة امتحانات الثانوية العامة بدون درجات لاختبار الشبكات

تشهد المدارس الثانوية في العاشرة والنصف من صباح اليوم، تنفيذ أول حلقة من بروفة امتحانات الثانوية العامة التي ستشهد خوض طلاب الثانوية العامة لأول اختبار تجريبي لمنظومة امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية.





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي للقلق من هذه الامتحانات التجريبية، لافتا إلى أن طلاب الثانوية العامة اليوم لن يؤدوا امتحان في المنهج مثلما هو معتاد، ولكنه مجرد اختبار للشبكات والتقنيات وسيستم الامتحان والأكواد الخاصة به.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه بناءً على ذلك فإنّ الامتحانات التجريبية التي يتم عقدها ضمن بروفة الثانوية العامة ستكون بلا درجات.

وقال وزير التربية والتعليم : نجاح تجربة اليوم ليس في عدم حدوث مشكلات، ولكن في الرصد الدقيق لها".

وشدد الوزير على أن هناك جيشا من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات ،واجهزة عديدة في الدولة ، تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة ، مؤكدا ان هذا هو هدف الاختبار التجريبي الأول بأيامه الثلاثة.

وناشد وزير التربية والتعليم أولياء الأمور: أرجو ترك الأمور الفنية لبروفة امتحانات الثانوية العامة للمهندسين، لأننا نختبر حلولا متنوعة وأساليب تأمينية لا يمكن بحثها على السوشيال ميديا، وبالتالي كل المطلوب هو التواجد وتنفيذ التعليمات وإخطار مهندسي التطوير التكنولوجي بأى مشكلة.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : سوف نختبر بدائل كثيرة ونتعمد حدوث مشكلات للحصول على أدق تفاصيل الشبكات لضمان سير اختبارات مايو ويونيو بكفاءة ثم الامتحانات النهائية إن شاء الله.