كذب ومراوغة.. بيان جديد لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

زعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الأحد، بأن إثيوبيا ليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بالبلدان على نهر النيل من خلال اكتمال ملء سد النهضة.

وقال أبي أحمد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "في تطويرنا لنهر آباي لتلبية احتياجاته، ليس لدينا أي نية لإلحاق الضرر بدول المصب".

وأضاف أن "الأمطار الغزيرة مكنت إثيوبيا العام الماضي من نجاح ملء سد النهضة لأول مرة في حين أن وجود السد نفسه حال دون حدوث فيضانات شديدة في السودان".

وأشار: "قبل التعبئة الثانية، تقوم إثيوبيا بإطلاق المزيد من المياه من تخزين العام الماضي من خلال المنافذ المكتملة حديثًا ومشاركة المعلومات".

ولفت: "تتم عملية التعبئة التالية فقط خلال أشهر هطول الأمطار الغزيرة في يوليو / أغسطس، مما يضمن الفوائد في الحد من الفيضانات في السودان" على حد قوله.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أكدت في وقت سابق، أن إثيوبيا تحاول أن تصرف الأنظار عن مشاكلها الداخلية عبر عرقلة مفاوضات سد النهضة.

وقالت “المهدي”، خلال حوار مع قناة "سكاي نيوز"، إن "أكثر من 20 مليون سوداني مهددون بسبب الإجراءات الإثيوبية، وطلبنا من مجلس الأمن مراقبة الأزمة".

وذكرت المهدي أن "إثيوبيا تنتهج نهجا عقيما يعرقل مفاوضات سد النهضة وتستهر بعلاقتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار".

وأضافت أن "أثيوبيا تقوم بإرسال رسائل غير صحيحة في ملف سد النهضة وقد صدرت تصريحات مؤسفة من وزير الري الإثيوبي".

