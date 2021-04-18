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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالمواعيد.. فعاليات مركز الإبداع على مدار أسبوع

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

يقدم مركز الإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية مجموعة من الفعاليات المتنوعة خلال الإسبوع المقبل في كافة المواقع التابعة لها خلال الفترة من 18ابريل (6رمضان) حتي 24 إبريل (12رمضان)2021.

 ونقدم لكم هنا الفعاليات بالمواعيد وأماكن إقامتها:

 

الأحد 18 إبريل (6رمضان):

قبة الغوري :عرض طقوس السمو لفرق سماع للإنشاد الديني والموسيقي الروحية.

بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية .

بيت المعمار المصري: ذكري افتتاح بيت المعمار المصري – الاحتفال بيوم التراث العالمي .

 

الاثنين 19إبريل(7رمضان):

مركز الابداع الفني : ليلة في حب رسول الله صلي الله عليه وسلم مع الفنانة مديحة حمدي .

الثلاثاء 20 إبريل (8رمضان):

مركز ابداع الاسكندرية: عرض حكي استعراضي " المسحراتي " اخراج ايهاب يونس .

 

الأربعاء 21 إبريل (9رمضان):

قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية .

بيت السحيمي : الشيخ ايهاب يونس .

مركز ابداع الاسكندرية: عرض حكي استعراضي " المسحراتي " اخراج ايهاب يونس.

 

الخميس 22 إبريل (10رمضان):

قبة الغوري : الفرقة القومية للبيت الفني للفنون الشعبية .

قصر بشتاك : حفل الفنانة نهلة خليل وفرقتها .

قصر الأمير طاز: الشيخ محمود التهامي ومعرض بالمشاركة مع دار الوثائق.

مركز طلعت حرب الثقافي: عرض مسرحية الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح وورش فنية.

مركز ابداع الاسكندرية : حفل مريم صالح – افتتاح معرض تصوير " عدسة الفن الاسلامي".

 

الجمعة 23 إبريل(11رمضان):

قبة الغوري: فرقة سماع للانشاد الديني والموسيقي الروحية .

بيت السحيمي: عرض الأراجوز وخيال الظل.

مركز طلعت حرب الثقافي: عرض مسرحية الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح وورش فنية.

مركز ابداع الطفل" بيت العيني: ورشة رمضان جانا أ.دعاء فتحي –ورشة حكي" حكايات شهرزاد" أ.رحمة محجوب.

 

السبت 24 إبريل(12رمضان):

قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية.

قصر الأمير طاز: أوركسترا النور والأمل .

مركز طلعت حرب الثقافي: عرض المسرحية والصالون الثقافي مع محمد الشافعي .

مركز ابداع الطفل " بيت العيني" : ورشة كاريكاتير" لعب وكاريكاتير" " أ.خالد المرصفي.

التنمية الثقافية مركز الإبداع فعاليات رمضانية انشطه متنوعة اخبار ثقافية

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