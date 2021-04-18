وكيله فى الجبلاية .. حارس الزمالك يناقش أزمة أشيمبونج مع شئون اللاعبين

عقد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق جلسة مع حاتم سرور المسئول عن إدارة شئون اللاعبين فى اتحاد الكرة.

ودارت الجلسة بين نادر السيد والمسئول عن إدارة شئون اللاعبين حول آخر المستجدات بشأن أزمة أتشيمبوينج والزمالك باعتباره وكيل اللاعب.

كان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف عن وجود أزمة جديدة بسبب، بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق حيث يسعي مسئولو القلعة البيضاء للتوصل لأي اتفاق بشأن الحصول على الغرامة الموقعة لصالح اللاعب من جانب المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وقيمتها 1.2 مليون دولار، بعد تخلف أمير مرتضي المشرف العام على الكرة السابق، عن جلسة الاستماع الأخيرة أمام المحكمة فقرر القاضي إلزام الزمالك بدفع المبلغ المذكور.

وأضاف المصدر أن أحد أعضاء اللجنة المعينة قام بالتواصل مع نادر السيد وكيل اللاعب سابقا، وتم عقد جلسة أخرى مع مسئولي النادي، من أجل تسوية الأمر مع وكيل اللاعب ودفع مبلغ 250 ألف دولار أي نسبة 20 في المائة من المبلغ المستحق للاعب.

وأشار المصدر إلى أن عضو اللجنة هذا قد تسبب بكارثة، وهي أنه عند البحث وبعد تسلم نادر السيد للمبلغ توجه لاتحاد الكرة لتوثيق التسوية دون علم اللاعب مع أنه ليس مفوض قانونيا من اللاعب، واشترط اتحاد الكرة لتوثيق التسوية أما حضور اللاعب بنفسه أو إرسال توكيل قانوني للتسوية.

وأكمل المصدر حديثه أنه عند مراسلة السفارة لتجديد مدة عقد الوكالة تواصلت السفارة مع اللاعب لينفي جملة وتفصيلا أي تسوية مع نادي الزمالك أو توكيل نادر السيد لعمل أى تسوية.

ونفى روي محامي بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق التوصل لأي اتفاق مع الزمالك بشأن الحصول على الغرامة الموقعة، وأكد اللاعب أنه لا يعرف شيئا عن هذا الأمر، وأن من يتولى مسئوليتها بالكامل هو المحامي الخاص به.

فيما شدد محامي اللاعب أن نادي الزمالك يتفاوض مع الشخص الخاطئ، وأنه لا يوجد شيء يمكن أن يتم التحدث عنه، وأنه أرسل للنادي تفاصيل الحساب البنكي بالمبلغ المطلوب دفعه.

وشدد المصدر بالقلعة البيضاء، أن عضو اللجنة يقوم بتصدر المشهد دائما، ولكن دون الرجوع للخبراء، والتأكد من صحة الأمر مما تسبب في أزمات كثيرة خلال الأيام الماضية بداية من قطاع الصالات بالنادي وقيام لاعبي اليد بتقديم شكاوي للاتحاد، لغضب كبير بقطاع الناشئين والإبقاء علي المتسببين في الأزمات، ويليهم صفقة الزمالك الأخيرة.

واختتم المصدر حديثه، أن هناك علامات استفهام كثيرة تطول البعض من أعضاء اللجان المعينة لتسير أمور النادي ، ومنها الإطاحة ببعض الإعلاميين بالمنظومة الإعلامية، وتعين أخريين، وشكوي عمال وموظفي النادي من تأخر الرواتب وزيادة الخصومات والجزاءات بدون وجه حق مما سوف يتسبب بأزمة عارمة، في حالة عدم احتواء الأمر.