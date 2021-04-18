بسبب أوكرانيا.. فرنسا تتوعد روسيا بعقوبات: كفانا النهج الساذج

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المجتمع الدولي، برسم خطوط حمراء واضحة مع روسيا، بما في ذلك تنفيذ عقوبات بعد أي سلوك غير مقبول تقوم به.

وقال ماكرون في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، إنه يجب بحث فرض عقوبات على روسيا إذا تخطت الخطوط الحمراء، لكنه أشار إلى أن العقوبات وحدها لا تكفي.

وأضاف أنه يتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في رغبته في فتح حوار مع روسيا، إلا أنه أشار إلى أنه من المهم أن يكون دول العالم واضحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولفت: "أنا أفضل الحوار البناء، ولكن لكي يكون لديك حوار بناء وفعال، فأنت بحاجة إلى المصداقية"، معترفًا أن المجتمع الدولي لديه نهج ساذج مع موسكو.

وأكد أن حشد أكثر من 30 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا، يثير المخاوف والقلق، حيث يعد هذا هو أكبر عدد من القوات الروسية التي وصلت إلى الحدود منذ عام 2014، مشيرا إلى أن هذا مستوى غير مقبول من التوتر.

وكان ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكد الجمعة الماضي، دعمهما للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، داعيان روسيا إلى سحب قواتها من الحدود، والعمل سريعا لـ"خفض التوتر".