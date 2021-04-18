ربة منزل تتهم زوجها بمحاولة خطف نجلتهما والتعدي عليها بالشرقية

حررت ربة منزل في الابراهيمية بالشرقية، بلاغا تتهم فيه زوجها بمحاولة خطف نجلتهما والشروع في قتلها علي خلفية خلافات زوجية بينهما، وقررت نيابة الإبراهيمية حبس الزوج 4 أيام.

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا لمركز شرطة الإبراهيمية من "أمل أ" 20 سنة تتهم زوجها "م ر" ويعمل نجار مسلح 23 سنة بمحاولة قتل نجلتهما وقيامه بخطف الطفلة منها ودفعها أرضا وضربها برأسه.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات وجود خلافات بين الزوجين، تركت على أثرها الزوجة المنزل وحاول الزوج إجبارها على العودة الي منزل الزوجية بالقوة، وذهب إلى منزل أسرتها لكنها رفضت وأصرت على الطلاق، فقام بمحاولة أخذ الطفلة بالقوة فحدثت مشادة بينهما قام الزوج بمحاولة ضرب الزوجة ودفعها أرضا .