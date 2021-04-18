متحدث الصحة: إصابات حادث قطار طوخ بين خفيفة ومتوسطة ..فيديو

كشف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث قطار طوخ، مؤكدا أنها تتراوح بين جروح متوسطة وخفيفة.

وأضاف متحدث الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة “صدى البلد”، أن هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اطمأنت على حالة المصابين في مستشفيات بنها، متمنيا الشفاء العاجل للجميع.



وأشار متحدث الصحة إلى أن أكثر من 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين، لافتا إلى توافر أكثر من 22 ألف كيس دم و99 ألف كيس بلازما في مستشفيات القليوبية.

وأوضح متحدث صحة، أنه جارٍ إعلان الحصر النهائي للضحايا، متوقعا خروج بعض المصابين الذين يعانون من الكدمات خلال ساعات المقبلة.