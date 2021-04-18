زينة تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة زينة، متابعيها بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "



وظهرت زينة مرتدية بدى كت صيفي باللون الأبيض يليق بها وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة وأنيقة ومن الناحية الجمالية وضعت زينة ميكب بالألوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر .



ووقعت الفنانة زينة، مؤخراً ضحية لبرنامج المقالب الكوميدي «خمس نجوم»، الذي تعرضه قناة أم بي سي مصر.



يذكر أن برنامج «خمس نجوم»، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر كثيرا من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.