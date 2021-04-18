عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

زينة
زينة

شاركت الفنانة زينة، متابعيها بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "


وظهرت زينة مرتدية بدى كت صيفي باللون الأبيض يليق بها وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة وأنيقة ومن الناحية الجمالية وضعت زينة ميكب بالألوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر . 


ووقعت الفنانة زينة، مؤخراً ضحية لبرنامج المقالب الكوميدي «خمس نجوم»، الذي تعرضه قناة أم بي سي مصر.


يذكر أن برنامج «خمس نجوم»، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر كثيرا من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

زينة نجوم الفن إطلالة انيقة اعمال زينة أحدث ظهور

ترشيحاتنا

القمة 121.. الشحات يرفض هدية السولية.. والزمالك يتكتل في الدفاع أول 15 دقيقة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع خيتافي في الشوط الأول

أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ

فيديوجراف.. تعليق وزير النقل على نوم شاب فوق قضبان السكة الحديد

بلينكين: تحقيق وعد بايدن باستقبال الأعداد الهائلة للاجئين "أمر مستحيل"

الأهلي يكشر عن أنيابه ويهدد مرمى الزمالك في الدقيقة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاملا رسائل من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة .. جولة لوزير الخارجية بدول إفريقية

المجلس الأعلى للإعلام يجري تحقيقا عاجلا مع المسئولين عن مسلسل الطاووس

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية علي فيديو شهيد شمال سيناء

وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى حادث قطار طوخ

عاجل.. انقلاب قطار القاهرة / المنصورة في بنها

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ