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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مستقبل وطن بالقليوبية ينعى ضحايا حادث قطار بنها الأليم

حزب مستقبل وطن أثناء
حزب مستقبل وطن أثناء تقديم المساعدة لضحايا حادث قطار بنها

قدم حزب مستقبل وطن بالقليوبية، خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث قطار بنها، كما يتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. 

 

كما قدم نواب مجلسي النواب والشيوخ بالحزب في محافظة القليوبية ، بقيادة النائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوي ، و امين محافظة القليوبية ، والنائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات ،النائب مصطفى النفيلي، النائب مدحت الكمار، النائب سمير ابوشامه ، النائب مجدي سيف، النائب اسامه فتحي النائب عزيز سابق ،وجميع امناء وهيئات مكاتب الامانات النوعية بالمحافظة، واجبات افطار ساخنة للعالقين والمصابين وتم توزيع ٣٠٠٠ وجبه ،كما قام الحزب بفتح جميع مقراته لجميع المصابين والعالقين للسحور، والاستراحة بها كما تم توجيه شباب الحزب بالتبرع بالدم بالمستشفيات لالحاق المصابين .

 

و أعطى الحزب توجيهاته أيضًا لأمناء وهيئات مكاتب وشباب الحزب ، للتحرك الفوري إلى المستشفيات كل في دائرة اختصاصه، للعمل على مساعدة الأطقم الطبية وتقديم المساعدات للمصابين والتخفيف عنهم، فضلا عن توجيه العمل بكافة الأمانات الحزبية على تشجيع الأهالى على التبرع بالدم لصالح المصابين.

 

 

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات بنها والمستشفى الجامعي وقليوب، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع آثار الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط. 

 

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن انه تم الدفع ب 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات ( بنها التعليمي ، قليوب التخصصى، بنها للتأمين الصحي ، بنها الجامعي)

 

وقد أعلنت الهيئة العامة للسكة الحديد أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف على أسباب الحادث. 

 

وقد وصل قبل قليل ونش عملاق تابع لهيئة السكك الحديدية لرفع عربات قطار طوخ المنكوب من أجل إعادة حركة السير مرة أخرى بين القاهرة والمنصورة جاء ذلك عقب وصول السيد الفريق كامل الوزير وزير النقل وتمت بالفعل أعمال رفع العربات من على القضبان.

 

ومن جانبها انتقلت النيابة العامة والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث لعمل المعاينة اللازمة لمكان الحادث، وإعداد التقارير اللازمة حول الحادث تمهيدا لبدء التحقيقات من قبل النيابة العامة. 

وكان السادة وزراء الصحة والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى والنقل قد وصلوا إلى موقع الحادث لمتابعة أحوال المصابين.

 

حزب مستقبل وطن اثناء مساعدته للاطقم الطبية بحادث قطار بنها- القليوبية

 

حزب مستقبل وطن رئيس لجنة المقترحات والشكاوي المصابين المستشفيات

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