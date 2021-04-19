جربيه بنفسك.. طبق البيض بطرق مختلفة على مائدة السحور

البيض من الأطباق التى يمكنك تقديمها بطرق مختلفة لأسرتك على مائدة السحور إليك طرق مختلفة لعمل البيض على السحور

طريقة عمل عجة البيض في الفرن

المقادير



4 حبات بيض

3 ½ كوب دقيق

2 حبة بطاطس مبشورة

1 حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات

1 بصلة مفرومة

1 حبة طماطم مفرومة

½ كوب جبنة بيضاء مقطعة مكعبات

1 كوب زيت

1 ½ كوب حليب

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ظرف بيكنج باودر



طريقة التحضير



نقشر البطاطس ونبشرها ونعصرها حتى نتخلص من الماء فيها تمامًا ونقطع بقية الخضار .

نخفق البيض وباقى المكونات والبيكنج باودر ونخلط المكونات ثم نضيف الدقيق ونخلط المكونات حتى تمتزج تمامًا .

نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونسكب المزيج ونسوّيه جيدًا

نخرج الصينية ونقطعها وبذلك تكون جاهزة للتقديم .

طريقة عمل البيض بالطماطم

للشيف سالى فؤاد

مقادير بيض بالطماطم والزعتر

ملعقة كبيرة زيت زيتون

كوب طماطم مخلية مقطعة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

بصلة صغيرة مقطعة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة فلفل حار مقطع صغير

4 بيضات

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة

ملعقة كبيرة زعتر طازج مفروم

طريقة عمل بيض بالطماطم والزعتر

في صينية على النار توضع ملعقة الزيت زيتون مع ثوم وبصل مفروم و تضاف صلصة الطماطم والطماطم المقطعة ثم يضاف الفلفل الحار المقطع

