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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع فى درجة الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-4-2021 بمحافظات مصر

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دى إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-4-2021، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس مرتفع الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:


القاهرة الصغرى 22 والعظمى  41

شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 41

طنطا الصغرى 22 والعظمى 40

دمنهور الصغرى 21 والعظمى 38

الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 38

بلطيم الصغرى 21 العظمى 36

مطروح الصغرى 17 والعظمى 34

السلوم الصغرى 17 والعظمى 33

بورسعيد الصغرى 21 العظمى 34

دمياط الصغرى 23 والعظمى 40

الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 41

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 42

العريش الصغرى 22 والعظمى 41

 

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