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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 19-4-2021

أسعارمواد البناء
أسعارمواد البناء

يستعرض "صدى البلد"،أسعار مواد البناء ، خاصةً أسعار الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم،الاثنين 19-4-2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

ويرصد الموقع أسعار مواد البناء اليوم على النحو التالي:

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد اليوم
سجل سعر حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد عز 13700 جنيه للطن،سعر حديد العتال 13450 جنيهًا للطن، سجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، سعر حديد المراكبي وسرحان والمعادي 13300 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم:
أما أسعار الأسمنت اليوم، فسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 920 جنيها للطن المسلح و 890 لطن النصر ، ومصر للأسمنت قنا 853 جنيها للطن، والسويدي 920 جنيها للطن.

كما سعر أسمنت حلوان  910 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

مواد البناء أسعار مواد البناء اسعار الحديد أسعار الأسمنت اخبار الاقتصاد

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