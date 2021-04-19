مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادا على روح ضحايا حادث طوخ

نعى المستشتار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ضحايا حادث قطار طوخ الذى وقع أمس.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون التعليم، بالإضافة إلى استكمال مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين.

ووقف النواب دقيقة حداد على روح ضحايا الحادث الأليم.



وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تعديلات مشروع قانون نقابة المهندسين.

وانتهى المجلس أمس قبل رفع الجلسة من المادة 45 من مشروع القانون والتي تتعلق بموارد النقابة.

وتشهد الجلسة أيضا مناقشة مواد مشروع قانون التعليم، والذي رفضته لجنة التعليم بالمجلس.

