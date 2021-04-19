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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للوقاية من ارتفاع ضغط الدم .. أهم 5 أطعمة لوجبة السحور

وجبة السحور
وجبة السحور

يُعد ارتفاع ضغط الدم، مقدمة للإصابة بأمراض القلب، لذا من الضروري السيطرة عليه، وذلك يحدث من خلال الوجبات الغذائية.

 

ووفقا لموقع “express”، أن يمكن لعناصر السحور التالية خفض ضغط الدم لاحتوائها على عنصر البوتاسيوم.

1- بيض.
2- الشوفان.
3- المكسرات والبذور.
4- الالبان منخفضة الدسم.
5- الموز والتوت.

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تناول هذا المشروب بعد وجبة السحور

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وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، فإن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مهمة في إدارة ارتفاع ضغط الدم لأن البوتاسيوم يقلل من آثار الصوديوم.

يمكن أن يتسبب النظام الغذائي الغني بالملح (أو الصوديوم) في ارتفاع ضغط الدم، وكلما زاد البوتاسيوم الذي تتناوله، زاد فقدان الصوديوم عن طريق البول.

يساعد البوتاسيوم أيضًا في تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم، يضيف الجسم الصحي.
وأفاد التقرير أن من المهم ملاحظة أن الإفراط في تناول البوتاسيوم قد لا يكون مناسبًا للجميع.

وحذر الأطباء وفقا للموقع من أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، فإن تناول هذا المعدن قد يضر بالفعل.

كما لا تتناول المكملات الغذائية بدون نصيحة الطبيب - فالمستويات العالية جدًا من البوتاسيوم يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب بشكل خطير.

بالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، يجب عليك أيضًا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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