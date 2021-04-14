القاتل الصامت.. تعرف على اسباب وأعراض ضغط الدم.. ومخاطره على الصحة

اسباب ضغط الدم

أعراض ضغط الدم

علاج ضغط الدم

مخاطر ضغط الدم

يتطور ارتفاع ضغط الدم عادةً على مدار عدة سنوات بدون أن تظهور أعراض ويمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الأوعية الدموية والأعضاء ، وخاصة الدماغ والقلب والعينين والكليتين.



أسباب ضغط الدم

وفقا لموقع هيلث لاين قد تلعب مجموعة من العوامل دورًا فى إصابتك بارتفاع ضغط الدم أبرزها الجينات خاصة وأن بعض الناس لديهم استعداد وراثي لارتفاع ضغط الدم.

كذلك تعد التغييرات الجسدية سببا فى ارتفاع ضغط الدم و يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



يمكن أن تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم الشديد:



الصداع

ضيق في التنفس

نزيف في الأنف

دوخة

ألم صدر

تغييرات بصرية

دم في البول



تتطلب هذه الأعراض عناية طبية فورية. لا تحدث في كل شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، ولكن انتظار ظهور أعراض هذه الحالة قد يكون قاتلًا.



أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي الحصول على قراءات منتظمة لضغط الدم. تقوم معظم مكاتب الأطباء بقياس ضغط الدم في كل موعد.



تشخيص ارتفاع ضغط الدم



يعتبر تشخيص ارتفاع ضغط الدم أمرًا بسيطًا مثل قياس ضغط الدم. تقوم معظم عيادات الأطباء بفحص ضغط الدم كجزء من زيارة روتينية. إذا لم تحصل على قراءة ضغط الدم في موعدك التالي ، فاطلب واحدة.

أعراض ضغط الدم



يعتبر انخفاض ضغط الدم من الأمراض الآمنة نسبيا على صحة الإنسان ولا يسبب أضرارا خطيرة إلا في حالة وجود انخفاض كبير فى قراءات الضغط عند قياسه خاصة عندما تكون أقل من 90/60 مم زئبق .

تعد أسباب انخفاض ضغط الدم من أخطر أنواع ضغط الدم المنخفض



أعراض الضغط المنخفض

وحدد موقع " nhs" أعراض

الضغط المنخفض

التى تدل على خطورته وتجعل الانسان بحاجة لزيارة الطبيب وتناول العلاج.إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فهذا يعني انك تعاني من انخفاض الضغط

- الدوار

- الارهاق الشديد

- عدم وضوح الرؤية- الشعور بالضعف عموما- إغماء

ولابد من زيارة الطبيب فورا والانتظام في العلاج والنظام الغذائي لأن بهذا قد يؤدي لمضاعفات خطيرة تجعل الانسان غير قادر على مواصلة حياته بشكل طبيعي.

علاج ضغط الدم

اعتمادًا على سبب الأعراض ، قد يخبرك طبيبك بزيادة ضغط الدم عن طريق إجراء هذه التغييرات البسيطة يقدمها موقع "webmed":

-تناول نظام غذائي غني بالملح وتناول الكثير من السوائل التى تساعد على علاج الضغط المنخفض



-يمكنك تناول الأطعمة المالحة مثل الزيتون والجبن القريش والحساء المعلب أو التونة

-تساعد القهوة في رفع ضغط الدم المنخفض.

يجب تناول البيض والدجاج والأسماك مثل السلمون والتونة ومنتجات الألبان قليلة الدسم لأنها غنية بفيتامين ب 12 ونقصه يسبب الإصابة بفقر الدم

يجب أن تتناول الهليون والبروكلي والكبد والبقوليات مثل العدس والحمص لانها غنية بحمض الفوليك المعروف بـ فيتامين ب 9 ونقصه يتسبب فى أعراض انخفاض ضغط الدم والانيميا.

مخاطر ضغط الدم

إذا كنت تعاني من أعراض ، والتعب ، والصداع المستمر هناك أسباب معينة لعدم قدرة دماغك على الحصول على ما يكفي من الدم ، من الإجهاد وارتفاع ضغط الدم إلى الجلطات الدموية. قد يؤدي تجاهل العلامات المبكرة لضعف الدورة الدموية إلى نقص الأكسجين ، وهي حالة تبدأ فيها خلايا الدماغ في الموت لأنها لا تحصل على العناصر الأساسية الكافية للعمل بشكل صحيح وحمايتك من السكتات الدماغية

موقع Bright Side يقدم طرق الأكثر فعالية لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ وحمايتك من السكتات الدماغية

1. كونى نشيطه.

عندما تمارس تمارين عالية الكثافة ، تحتاج عضلاتك إلى المزيد من العناصر الغذائية ويتم إعادة توزيع الدم فيما بينها. هذا يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى دماغك. على العكس من ذلك ، قد تساعدك التمارين السهلة والمعتدلة على زيادة الدورة الدموية في الدماغ .

2. شد العضلات.

لا يؤدي التمدد إلى تحسين الدورة الدموية في الجسم فقط عن طريق منع تيبس المفاصل والعضلات ، ولكنه أيضًا يساعد الدماغ على تلقي المزيد من الأكسجين والعناصر الأساسية الأخرى من أجل العمل بشكل صحيح.

3. التأمل في كثير من الأحيان.

وفقًا لبعض الدراسات ، قد يقدم التأمل في الواقع العديد من فوائد الدماغ التي تشمل زيادة الدورة الدموية لهذا العضو. على سبيل المثال ، إذا كنت تمارس تأمل غنائي يسمى Kirtan Kriya لمدة 12 دقيقة في اليوم .